Все рубрики раздела
- В Лондоне раскопали 700-летнюю «рыбу-вампира»10:29
- Медики рассказали, как татуировки влияют на организм женщин 09:30
- Японцы научили слона математике17:00
- Ученые доказали, что собаки понимают человеческую речь17:30
- "Дыхание земли" впервые удалось снять на видео15:45
- Испанские ученые обнаружили на Марсе живых существ22:08
- Идеально прямоугольный айсберг обнаружили специалисты NASA16:47
- Люди смогут прожить гораздо дольше: ученые сделали сенсационное заявление09:21
- В арктических льдах обнаружили монстра20:55
- Ученые бьют тревогу: Армагеддон на Земле может произойти очень скоро17:31
Медики рассказали, как татуировки влияют на организм женщин
Минусом при нанесении татуировки является аллергическая реакция.
Татуировка - одно из самых древних украшений человека. Ее наносили еще до нашей эры. Так, на мумии принцессы Укока, найденной археологами на Алтае, были обнаружены замысловатые татуировки. Возраст захоронения - V век до нашей эры.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на umnaja.
«Татау» с древнего таитянского диалекта переводится как «рисунок». Отсюда и пошло название изображений на коже человека. Поначалу они служили знаком иерархического, социального различия. Затем на какое-то время нанесение тату на тело человека, казалось, ушло в прошлое. Второе рождение татуировка обрела в нашей стране в советское время в лагерях для заключенных. Каждый рисунок на теле заключенного имел особый смысл. Никто не имел права наносить тату «не по чину». О значении криминальных татуировок написаны целые книги.
Сегодня татуировка стала неким модным течением, особенно среди молодежи. Ее наносят куда угодно и в любых количествах. Салоны тату по популярности соперничают с парикмахерскими и ногтевыми салонами. И так же, как они, подразделяются на высококлассные и самого низкого пошиба, где ни за качество работы, ни за безопасность клиента никто не отвечает.
Именно последние являются угрозой для здоровья своих клиентов. Ученые Университета Вашингтона обследовали 450 студентов, чье тело было украшено татуировками. 170 из них имели осложнения после нанесения рисунка на кожу. Врачи уверяют, что во время процедуры нанесения тату человек может заразиться более чем двумя десятками болезней. И происходит это в основном в недорогих, плохо оборудованных заведениях.
Еще одним минусом при нанесении татуировки является аллергическая реакция на краску. Причем проявится она может через очень продолжительное время, особенно у женщин.
Поэтому эта процедура вообще противопоказана людям, страдающим аллергией. Кроме того, в краске для тату часто содержится литий, свинец. И если концентрация этих металлов высока, татуировка впоследствии может стать препятствием для МРТ - магнитно-резонансной томографии. Осевшие на коже вместе с краской частицы металлов не позволят дать достоверные показания при МРТ.
Дерматолог, врач высшей категории Лариса Иванникова предупреждает: химический анализ различных видов краски, применяемых при наколках, показал, что во многих из них присутствует высокое содержание токсичных веществ, способных спровоцировать онкологические заболевания. Самыми опасными являются красящие смеси, в которых обнаружены мышьяк, никель, титан, хром, свинец, кадмий. Любое из этих веществ может дать реакцию даже через несколько лет. Для этого достаточно любого толчка. В качестве последнего у женщины может выступить любое из состояний: наступление беременности, роды, какие-то возрастные изменения.
Особенно опасна «черная хна». Используется она в основном летом при нанесении временных татуировок. В ее состав входит парафениленедиамин - вещество, вызывающее сильнейшие аллергические реакции. Врачи Американской академии дерматологии и калифорнийского университета установили, что именно черная хна развивает различные формы аллергии. Чем больше узор, тем больше шансов заполучить красноту, зуд, образование волдырей, дерматит, экзему. Дерматологи описывают случаи, когда только одно использование черной хны навсегда сделало девушку чувствительной к этому химикату.
Не так давно американские ученые, исследуя влияние тату на организм молодых людей, подсчитали, что сегодня каждый пятый американец имеет украшение в виде наколки. Причем девушки совсем не хотят уступать в этом парням. Ученые выявили опасность, которую представляют татуировки только для женщин.
В молодости девушки беззаботны. Они пытаются уловить любое модное веяние, чтобы быть как все. В моде татуировки - пожалуйста: на руках, ногах, бедрах, спине, пояснице - где угодно. Ученые вашингтонского университета предупреждают: для девушек тату на ягодицах, бедрах и пояснице чреваты очень серьезными последствиями. Так, при нанесении наколки на ягодицы у женщины снижается местный иммунитет. А при нанесении на внутреннюю сторону бедра - наносится удар всей иммунной системе женщины.
Наколка на пояснице − это вообще бомба замедленного действия. Когда женщина решит стать матерью, во время родов для обезболивания обычно ей назначают эпидуральную анестезию. Это такой вид обезболивания, когда нечувствительной становится вся часть тела ниже поясницы. Женщина остается в сознании, а для малыша вообще никакого риска. Такую процедуру выполняют только очень опытные анестезиологи, так как малейшая ошибка обернется повреждением тканей спинного мозга. Но если у женщины на пояснице тату - делать такой вид анестезии не возьмется ни один врач. Причина − в краске, которой сделана татуировка. При эпидуральной анестезии частицы краски могут легко проникнуть в спинной мозг, и риск осложнений повышается многократно.
Теги: Донбасс, аллергия, татуировка, вред, женщины
- ВСУ значительно продвинулись вглубь Донбасса: мощный рывок на 1,5 км позволил занять новые позиции12:15
- "Украина не виновата в войне…" - неожиданное заявление наемника "ДНР" из-под Горловки удивило украинцев 12:02
- ВСУ отбили атаку РФ и дали мощный ответ врагу – в рядах боевиков потери11:50
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"11:20
- Волонтер рассказал, как пехота ВСУ сокращает серую зону на Донбассе11:20
- На Донетчине неизвестные обстреляли лесорубов, шестеро раненых10:00
- Ситуация на КПВВ: самая большая очередь на «Новотроицком»09:45
- «Кадровые перестановки»: В «ДНР» поменяли «министра»08:30
- На Донбассе проведут спецоперацию: местных просят не выходить из дома08:00
- Боевики «ЛНР» выгоняют мирных жителей из их личных домов, а сами там обустраиваются07:47
- ВСУ значительно продвинулись вглубь Донбасса: мощный рывок на 1,5 км позволил занять новые позиции12:15
- "Украина не виновата в войне…" - неожиданное заявление наемника "ДНР" из-под Горловки удивило украинцев 12:02
- Похолодание уже скоро: синоптик пояснила, когда начнется снижение температуры12:00
- ВСУ отбили атаку РФ и дали мощный ответ врагу – в рядах боевиков потери11:50
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"11:20
- Волонтер рассказал, как пехота ВСУ сокращает серую зону на Донбассе11:20
- Друг Януковича рассказал о катастрофе Путина: Киев уничтожит «русский мир»11:05
- Как изменится коммуналка для украинцев: эксперт сделал печальный прогноз10:45
- В Лондоне раскопали 700-летнюю «рыбу-вампира»10:29
- Вели пушечный огонь и проламывали линию обороны10:14
- Медики рассказали, как татуировки влияют на организм женщин 09:30
- 4 женских знака Зодиака, которых всегда хотят мужчины09:15
- Плати налоги, не голосуй, или Как живут переселенцы в Украине17:44
- Почему власть боевиков лишает выбора простой народ16:21
- Диетологи рассказали, какой продукт полезно есть перед сном22:37
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом20:15
- Бананам грозит полное вымирание из-за грибка19:15
- Главные ошибки при лечении насморка09:00
- Хотите сохранить молодость – употребляйте больше вина и шоколада08:46
- Лишение ВПЛ права голоса — позор для страны и «беспредел» — Геннадий Друзенко20:30
- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности
- Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
- Громыхнуло хорошо. Донецк и Макеевка дрожат от мощных обстрелов
- Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"
- "С зарплатами все плохо - люди массово уезжают", - житель Донецка рассказал, что на самом деле происходит в "ДНР"
- ВСУ подорвали на Донбассе два российских танка и БТР: экипаж Т-72 Б3 погиб
- "Город закрыт, везде обыски…" - жители Иловайска напуганы масштабной военной операцией боевиков "ДНР"