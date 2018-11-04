Все рубрики раздела
- Названы продукты, благотворно влияющие на интеллект18:05
- Медики рассказали, какие продукты можно готовить в микроволновке17:01
- Хлеб опасен для птиц17:19
- В Лондоне раскопали 700-летнюю «рыбу-вампира»10:29
- Медики рассказали, как татуировки влияют на организм женщин 09:30
- Японцы научили слона математике17:00
- Ученые доказали, что собаки понимают человеческую речь17:30
- "Дыхание земли" впервые удалось снять на видео15:45
- Испанские ученые обнаружили на Марсе живых существ22:08
- Идеально прямоугольный айсберг обнаружили специалисты NASA16:47
Медики рассказали, какие продукты можно готовить в микроволновке
Как сохранить пользу продуктов.
В некоторых случаях микроволновка предпочтительнее для готовки продуктов питания – об этом снова высказались представители науки. Так, после исследования, проводившегося в Испании, его авторы выбрали такую печку как лучший способ сохранять витамины в блюдах из грибов, передает Хроника.инфосо ссылкой на 24apteka.com.ua.
Сотрудниками Исследовательского центра по грибным технологиям в Ла-Риохе была проведена серия опытов, в результате которых они резюмировали: лучше всего готовить грибы в микроволновой печи, либо на гриле.
В ходе своего проекта ученые испытывали практически все методы приготовления грибов, известные в кулинарии. При этом они использовали белые грибы, шиитаке, устричные грибы и королевские устричные грибы. Главной целью опытов было определить, какой из способов позволяет сохранить питательную ценность грибов в наибольшей степени.
Специалисты напомнили, что грибы содержат в своем составе много ценнейших для здоровья людей микроэлементов: в них есть белок, цинк, селен, витамины группы B, а также витамины C, D и E. Также в грибах немало пищевых волокон, а калорий и жиров, напротив, немного. Чтобы не разрушить полезные вещества неподходящей термической обработкой, эксперты посоветовали готовить их в микроволновой печи и на гриле.
Отметим, что недавно ученые также высказались о том, что в микроволновке предпочтительнее готовить чай – он получается вкуснее и полезнее.
Теги: Донбасс, продукты, медики
- Террорист Козицын раскритиковал главарей боевиков "ЛНР/ДНР": "Там людям кушать нечего. У этих подкаблучников ни на что ума не хватило"
- Что будет с ценами в августе?
- Пора готовиться к подорожанию товаров из еврозоны
- Деньги жителей Донбасса в 2014 году: на коне или под конём?
- Запахло «фрекситом»: Ле Пен сделала громкое заявление
- ЕС может выделить почти 120 миллионов евро на поддержку украинских реформ
- В Горловке отправили «полицию» в «усиление»22:41
- Названы главные проблемы переселенцев на пятом году войны на Донбассе21:21
- Ситуация катастрофическая: Донбасс делают непригодным для жизни21:00
- Пересечение линии разграничения в Донбассе: общественники напомнили важные моменты20:44
- Донецк весь день содрогается от обстрелов. Очевидцы слышали «Град»20:05
- Печальная тенденция: Юристы назвали причину, по которой переселенцев лишают пенсий18:44
- "Штрафы" на блокпостах.Боевики наживаются на автомобилистах.17:35
- В оккупированных городах Донетчины критически не хватает врачей16:32
- «Зверское убийство»: в Волновахском районе пьяный мужчиа до смерти забил 78-летнюю женщину16:19
- Россия депортирует в Украину снайпера донецких боевиков15:45
- В Горловке отправили «полицию» в «усиление»22:41
- Женщин оставят без декрета: Кабмин решил «купить» матерей22:20
- Политолог Виталий Кулик: Украине надо научиться жить в ситуации конфликта, как Израиль22:03
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Названы главные проблемы переселенцев на пятом году войны на Донбассе21:21
- Ситуация катастрофическая: Донбасс делают непригодным для жизни21:00
- Пересечение линии разграничения в Донбассе: общественники напомнили важные моменты20:44
- Украинцев будут наказывать по-новому: требование Евросоюза20:29
- Смертельное столкновение в Индии: погибли 12 человек, семеро получили ранения20:13
- Донецк весь день содрогается от обстрелов. Очевидцы слышали «Град»20:05
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Как преодолеть страх неудачи?15:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- Медики рассказали, что важно знать о сотрясении мозга08:00
- Ученые оценили риски развития рака для высоких22:01
- Ждущие смерти: фотограф из США показала снимки пенсионеров из "ДНР/ЛНР" – фото, от которых пробирает дрожь
- На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность
- "Даже сторонники "ДНР" отказываются идти на выборы Пушилина, настроение у дончан на нуле",- житель Донецка
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ