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Медики рассказали, какие продукты можно готовить в микроволновке

04.11.2018 17:01
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Медики рассказали, какие продукты можно готовить в микроволновке

Как сохранить пользу продуктов.

В некоторых случаях микроволновка предпочтительнее для готовки продуктов питания – об этом снова высказались представители науки. Так, после исследования, проводившегося в Испании, его авторы выбрали такую печку как лучший способ сохранять витамины в блюдах из грибов, передает Хроника.инфосо ссылкой на 24apteka.com.ua.

Сотрудниками Исследовательского центра по грибным технологиям в Ла-Риохе была проведена серия опытов, в результате которых они резюмировали: лучше всего готовить грибы в микроволновой печи, либо на гриле.

В ходе своего проекта ученые испытывали практически все методы приготовления грибов, известные в кулинарии. При этом они использовали белые грибы, шиитаке, устричные грибы и королевские устричные грибы. Главной целью опытов было определить, какой из способов позволяет сохранить питательную ценность грибов в наибольшей степени.

Специалисты напомнили, что грибы содержат в своем составе много ценнейших для здоровья людей микроэлементов: в них есть белок, цинк, селен, витамины группы B, а также витамины C, D и E. Также в грибах немало пищевых волокон, а калорий и жиров, напротив, немного. Чтобы не разрушить полезные вещества неподходящей термической обработкой, эксперты посоветовали готовить их в микроволновой печи и на гриле.

Отметим, что недавно ученые также высказались о том, что в микроволновке предпочтительнее готовить чай – он получается вкуснее и полезнее.

 



Теги: Донбасс, продукты, медики
 
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