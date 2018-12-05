Медики раскрыли неизвестное ранее свойство аспирина

05.12.2018 09:31

Прием аспирина может помочь в борьбе с рассеянным склерозом. К такому выводу пришли специалисты Медицинского колледжа министерства по делам ветеранов Джесси Брауна в США, сообщает "Соцпортал".

Прежде чем подтвердить свою гипотезу, ученые провели ряд исследований с грызунами. Специалисты проанализировали влияние низких доз лекарств на протекание аутоиммунного энцефалита - аналога рассеянного склероза у мышей. Выяснилось, что аспирин не только облегчает ряд симптомов заболевания, но и тормозит его развитие.

В частности, в результате приема препарата миелиновая оболочка нервов демонстрировала меньшую деградацию, а также снизилась инфильтрация Т-лимфоцитов в спинной мозг. Дальнейшие исследования в этой области позволят использовать аспирин в рамках лечения пациентов с рассеянным склерозом, добавили ученые.

Источник: https://from-ua.com