Самые интересные и удивительные факты об Антарктиде

05.01.2019 18:05

Первая русская антарктическая экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в январе 1820 года открыла Антарктиду. Целью экспедиции было доказать или опровергнуть предположение о ее существовании. Интересные факты о самом удаленном южном материке, самом сухом, ветреном, малозаселенном и холодном месте на земле собраны bigpicture.