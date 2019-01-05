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Самые интересные и удивительные факты об Антарктиде
05.01.2019 18:05
Первая русская антарктическая экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в январе 1820 года открыла Антарктиду. Целью экспедиции было доказать или опровергнуть предположение о ее существовании. Интересные факты о самом удаленном южном материке, самом сухом, ветреном, малозаселенном и холодном месте на земле собраны bigpicture.
- 1. В Антарктиде одно время нельзя было работать тем, у кого не удалены зубы мудрости и аппендикс из-за того, что на станциях Антарктиды не производились хирургические операции. Для работы здесь приходилось предварительно расстаться с этими частями тела, даже если они были совершенно здоровы.
- 2. Антарктида — самое сухое место на земле. А точнее — расположенные здесь сухие долины Мак-Мердо, некоторые районы которых не видели дождя или снега вот уже два миллиона лет.
- 3. На берегах Антарктиды 53 миллиона лет назад росли пальмы, а температура воздуха поднималась выше 20 градусов Цельсия.
- 4. Антарктида, как и многие страны имеет свой домен в интернете — .aq
- 5. С 1960 по 1972 год на станции Мак-Мердо -крупнейшем поселении и исследовательском центре, принадлежащем США, — работала первая атомная электростанция в Антарктиде.
- 6. В декабре 2013 года «Металлика» дала концерт в Антарктиде. Таким образом она стала первой группой в мире, выступавшей на всех континентах. Чтобы не потревожить местную фауну, концерт прошел под специальным защитным куполом, а музыку зрители слушали через наушники.
- 7. В Антарктиде присутствуют все 24 часовых пояса, так как их границы сходятся в одной точке на обоих полюсах.
- 8. В Антарктиде обнаружено 1150 видов грибов, которые прекрасно адаптируются к экстремально низким температурам и продолжительным периодам замерзания и оттаивания.
- 9. В Антарктиде есть своя пожарная станция, которая относится к станции Мак-Мердо.
- 10. В Антарктиде, на российской станции «Восток», 21 июля 1983 года была зафиксирована самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная на земле, — минус 89,2 градуса Цельсия
- 11. В Антарктиде есть бар — самый южный бар на планете, который находится на станции «Академик Вернадский», принадлежащей Украине.
- 12. В Антарктиде нет белых медведей.
- 13. Территория Антарктиды составляет 14 миллионов кв. км. — это пятый по величине континент в мире.
- 14. 99% Антарктиды покрыто льдом. Ледниковый покров континента часто называют ледяным щитом.
- 15. Через весь континент проходят трансантарктические горы, которые делят его на западную и восточную части. Этот хребет является одним из самых протяженных в мире — его длина составляет 3500 км.
- 16. Антарктида содержит в себе примерно 70% запасов всей пресной воды на земле. Средняя толщина льда Антарктиды равна 1,6 км.
- 17. О существовании континента Антарктида было неизвестно вплоть до его открытия в 1820 году.
- 18. Норвежский исследователь Руаль Амундсен, 14 декабря 1911 года, стал первым человеком, достигшим Южного полюса и водрузившим там флаг своей нации. Он также стал первым человеком, побывавшим на обоих географических полюсах планеты.
- 19. 1 декабря 1959 года 12 стран заключили Договор об Антарктике, предусматривающий демилитаризацию района Антарктиды и использование его в исключительно мирных целях. На сегодняшний день участницами Договора являются уже больше 50 стран.
- 20. Аргентинец Эмилио Маркос Палма — первый человек в истории, родившийся в Антарктиде 7 января 1978 года. Считается, что это было спланированной акцией правительства Аргентины, специально отправившей на станцию «Эсперанса» беременную женщину, чтобы впоследствии заявить права на часть территории Антарктиды.
- Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, Антарктида
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