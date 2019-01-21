Ученые объяснили, почему нельзя два раза кипятить воду в чайнике

21.01.2019 18:03

Человеческий организм не может жить без воды. Она, безусловно, является источником всего живого на земле. Пресная вода — потребность для нормального протекания процессов жизнедеятельности в организме. Именно вода способствует выведению вредных веществ, а также нормальному пищеварению. Однако не стоит думать, что вода в любом состоянии полезна. Врачи и учёные предупреждают, что не следует пить воду, которая кипятилась повторно. Настоятельно рекомендуется полностью менять воду, безвозвратно выливая остатки жидкости, сообщает SensationalNews cо ссылкой на Graff.by.

Что происходит, когда вода нагревается?

Жителей мегаполисов и больших городов всегда беспокоило качество воды, однако сделать так, чтобы его улучшить не каждому представляется возможным, поскольку система очистки воды довольно-таки дорогостоящее удовольствие. Вследствие этого люди придумали для себя кипячение. Объяснение, на первый взгляд, вполне логичное. Всё элементарно: для того, чтобы уничтожить все микробы их необходимо прокипятить. После этого воду можно употреблять в пищу и для питья. Однако, всё не совсем так.

По праву можно говорить о том, что огромное количество бактерий погибает при высокой температуре, но вместе с тем и изменяется состав воды.

При кипячении пропадает из состава кислород и молекулы воды.

Остаются изотопы водорода, которые оседают на дно и утяжеляют жидкость.

Часто так случается, что в чайнике остаётся вода. Зачем выливать, если можно нагреть ещё раз и заварить ароматный чай? Давайте подробно остановимся на этом вопросе. Чтобы узнать, чем чревато повторное кипячение сначала нужно понять, зачем это делать. Трудно сменить воду в чайнике? Или вы не уверены в том, что все микроорганизмы погибли?

В первую очередь следует говорить о том, что вода, которая была доведена до кипения, не имеет никакого вкуса. А если её прокипятить несколько раз, то и вовсе она приобретает неприятный вкус.

Для честности утверждения проведём эксперимент. На протяжении некоторого времени попробуйте попить сырой воды, профильтрованной и затем много кипячёной. Мало того, что вы почувствуете отличие, то ещё и будете ощущать неприятный металлический привкус. Именно такое послевкусие оставляет за собой кипячёная несколько раз вода.

Кипячение влияет на химический состав воды. Из этого следует, что чем чаще происходит тепловая обработка, тем меньше в итоге остаётся от привычной формулы Н2О. Именно по этой причине такая жидкость носит название мёртвая вода.

К тому же следует помнить о том, что после кипячения все соли в жидкости остаются, они никуда не деваются, однако их концентрация, из-за уменьшения объёма увеличивается. Они оседают в организме и пагубно влияют на здоровье человека.

Есть ещё одно обоснование тому, что кипячёная вода необычайна вредна для человеческого организма. Ни для кого не секрет, что из водопровода мы получаем хлорированную воду. Жаль, но без этого процесса никуда. Трубы, которые годами подают воду в наши квартиры, имеют ужасный вид внутри. Они постоянно накапливают на своих стенках микроорганизмы. Откровенно говоря, зрелище не для слабонервных. Если вы до сих пор пьёте воду из-под крана, то вы явно никогда не задавались вопросом, как выглядит водопровод мегаполиса изнутри. А в результате хлорирования мы получаем воду, которою можно пить, но врачи не рекомендуют. Однако, если прокипятить её, этим дело не спасти.

В результате кипячения увеличивается концентрация канцерогенов, эти вещества крайне вредны для человеческого организма. Именно они провоцируют раковые заболевания.

Из всего, что было выше изложено, можно сделать следующие выводы:

Кипячёная вода не является полезной из-за изменения при кипячении химического состава;

Не следует кипятить воду повторно, поскольку это увеличивает концентрацию вредных веществ, которые вредят человеку и могут вызвать раковые заболевания;

Каждый раз для кипячения заливайте свежую воду, не доливайте в остатки;

Перед кипячением воде необходимо отстояться, хотя бы несколько часов.

Все эти рекомендации помогут вам чувствовать себя всегда в хорошем расположении духа. Вода дарит нам живительную силу, так используйте только качественную воду для поднятия жизненного тонуса. Пейте на здоровье!

Источник: https://from-ua.com