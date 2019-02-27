Ученые рассказали, как хозяева влияют на личность питомца

27.02.2019 10:00

Изменения в личности собаки влияют на ее будущее.



Характер хозяина влияет на личность питомца - теперь это подтверждено научно. У общительных людей -добрые и активные собаки и кошки, у невротиков -тревожные и агрессивные, установили ученые. Теперь они собираются выяснить, как именно характер владельца формирует личность животного.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.



Гуляя с собаками, играя с ними, поощряя их за одни действия и наказывая за другие, мы формируем их личность. У собак, как и у людей, есть черты, которые определяют их реакцию в тех или иных ситуациях. И, как и у человека, личность собаки может меняться с течением времени, выяснили специалисты из Университета штата Мичиган. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Research in Personality.



«Когда у людей в жизни случаются перемены, могут измениться и черты их личности. Мы обнаружили, что это происходит и собаками, - говорит профессор психологии Уильям Чопик, ведущий автор исследования. - Мы ожидали, что собаки будут достаточно стабильными в личностном плане, потому что в их образе жизни нет таких перемен, как у людей, но на самом деле они сильно меняются».



Кроме того, изменения в личности собаки влияют на ее будущее - насколько она будет привязана к хозяину, будет ли кусачей и даже к каким хроническим болезням будет предрасположена.



Авторы работы опросили владельцев более 1600 собак 50 разных пород в возрасте от нескольких недель до 15 лет. Владельцы ответили на ряд вопросов о характерах своих собак и как они менялись с возрастом, а также на вопросы о своей собственной личности.



«Мы обнаружили корреляции в трех основных областях, - говорит Чопик. - Возраст и личность, сходство личности человека и собаки и влияние личности собаки на качество ее отношений с владельцем. Так, собак постарше гораздо сложнее дрессировать, мы обнаружили, что лучше всего делать это в возрасте полугода, когда собака уже перестает быть легковозбудимым щенком, но ее поведение еще не устоялось до конца».



Единственной чертой, которая не менялась у собак с возрастом, оказалась склонность к тревоге и страху.



Экстраверты оценили своих собак как возбудимых и активных, в то время как люди, часто испытывающие негативные эмоции, описали своих питомцев как более боязливых и менее восприимчивых к дрессировке. Те, кто считал себя доброжелательными, оценил своих собак как довольно смелых и неагрессивных по отношению к людям и животным.



Те из владельцев собак, которые были довольны своими отношениями с питомцем, отметили, что их собаки более активные и покладистые. Впрочем, агрессивность и беспокойность собаки не влияли на возможность ее владельца испытывать радость от их общения.