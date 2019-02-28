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Ученые выяснили, какая опасность подстерегает бородатых мужчин
Ученые все чаще стали исследовать влияние бороды на здоровье как самих мужчин, так и людей, которые с ними контактируют. В частности, в США учеными из публичного исследовательского Университета Нью-Мексико была изучен бактериальный состав мужских бород, пишет politeka.
В результате проведенного исследования специалисты констатировали, что даже в ухоженной бороде может содержаться большое количество бактерий. При этом испытуемыми, чьи бороды изучалась специалистами, были сотрудники больниц, хорошо осведомленные о правилах гигиены.
Практически тот же вывод о заселенности бактериями мужских бород был ранее сделан российскими специалистами — сотрудниками диагностического центра при НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В частности, они установили, что в бороде у разных мужчин присутствует стафилококк.
При крепком иммунитете организм в состоянии с ним справиться, но при ослаблении ресурсов бактерия способна навредить здоровью. В частности, она может оказаться возбудителем себорейного дерматита — воспалительного кожного заболевания. По словам специалистов, чем больше плотность волос на лице, чем гуще борода и длиннее волосы, — тем выше риск развития дерматита.
В свою очередь исследование, проводившееся в лаборатории Quest Diagnostics, в США побудило ученых заявить о том, что в мужских бородах могут ютиться кишечные бактерии.
«У каждого волоса есть кутикула, которая является настоящей ловушкой для микробов. Если волосы есть вокруг ноздрей и вокруг рта — это просто гавань для вредных бактерий. Я не говорю об остатках пищи, но представляете, сколько всего задерживается в бороде и усах, если человек заболел, чихает, кашляет?!» — высказалась трихолог Кэрол Уокер.
Медики настаивают: мужская борода должна мыться минимум раз в два дня с использованием шампуней для нормальной и жирной кожи. Несколько раз в день бороду следует расчесывать. Также не следует пренебрегать специальными средствами для ухода за бородой.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, борода, мужчины
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