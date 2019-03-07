Все рубрики раздела
- Обнаружены древние сокровища цивилизации майя22:35
- Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов22:15
- Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли18:30
- Конец света 8 марта: летящий к Земле 200-метровый астероид "сотрет в порошок" человечество21:00
- Остатки воздушных шаров оказались убийцами птиц07:00
- Ученые выявили неожиданную опасность популярных лекарств19:15
- Ученые обнаружили древний эликсир бессмертия16:00
- Разгадана загадка болезни Стивена Хокинга: : был шанс на лечение14:02
- Ученые предупредили о грядущей катастрофе в океане09:44
- На Тайване найдено животное, которое считали вымершим17:00
Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов
Курение электронных сигарет на 25 процентов повышает шанс развития ишемической болезни сердца.
Употребление курительных смесей с помощью электронных сигарет или вейпов повышает риск развития депрессии и инфаркта. Соответствующее заключение на основании проведенного исследования сделали медики из США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Они намереваются представить их на ежегодном конгрессе Американского колледжа кардиологии, проведение которого запланировано в Новом Орлеане.
В исследовании были использованы данные Национального исследования социального здоровья, проводимого в США. В частности, медики использовали показатели за 2014, 2016 и 2017 годы. Среди 96467 американцев были сравнены показатели тех, кто курит обычные сигареты, вейпы или не курит вовсе.
Оказалось, что курение электронных сигарет на 25 процентов повышает шанс развития ишемической болезни сердца, на 34 процента - риск инфаркта, и на 55 процентов - депрессии или тревожных состояний. Медики подчеркнули, что при отсутствии иных факторов риск развития инфаркта у людей, курящих электронные сигареты, составляет 56 процентов.
Теги: Донбасс, курение, медицина
- Курение "в форточку" закончилось операцией
- Фотофакт: Лидер боевиков Захарченко курит украинские сигареты
- Дончане увидели "жлобокуров" и посадили сигарету в поезд (ВИДЕО)
- Во Франции за отказ от вредной привычки государство будет платить деньги
- Курильщик сгорел под Новый год
- Лев Миримский: Не дискриминируйте курильщика!
- В ОБСЕ назвали «оптимистичным» соглашение о перемирии на Донбассе13:27
- Гриценко предложил план по освобождению Донбасса и прекращению войны. ВИДЕО13:08
- «Готовы ко всему»: командующий ООС оценил готовность ВСУ к наступлению12:52
- «Министерство доходов и сборов ДНР» требует заплатить налоги на 10 дней раньше12:33
- Боевики за сутки выпустили 119 снарядов: мирные города и села Донбасса содрогались от работы артиллерии12:08
- Боевик «ДНР» на «полигоне» свел счеты с жизнью11:52
- На Донбассе вступило в силу очередное перемирие11:31
- В Горловке резко увеличилось число суицидов10:47
- В зоне ООС обострение: у обеих сторон большие потери10:28
- Армия РФ считает огромные потери - убитых и раненых около двух десятков: ВСУ мощно отомстили за своих бойцов10:09
- В ОБСЕ назвали «оптимистичным» соглашение о перемирии на Донбассе13:27
- Гриценко предложил план по освобождению Донбасса и прекращению войны. ВИДЕО13:08
- «Готовы ко всему»: командующий ООС оценил готовность ВСУ к наступлению12:52
- «Министерство доходов и сборов ДНР» требует заплатить налоги на 10 дней раньше12:33
- Боевики за сутки выпустили 119 снарядов: мирные города и села Донбасса содрогались от работы артиллерии12:08
- Боевик «ДНР» на «полигоне» свел счеты с жизнью11:52
- На Донбассе вступило в силу очередное перемирие11:31
- Соловьев решил принудить Украину к "миру": "Сделаем блестяще, как в Грузии и Сирии"11:13
- Мартовское обновление Windows 10 огорчило геймеров11:00
- В Горловке резко увеличилось число суицидов10:47
- Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов22:15
- Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли18:30
- В Украине вводят новые правила продажи антибиотиков11:45
- Ученые воссоздали шляпу из "Гарри Поттера", читающую мысли10:30
- Самые глупые Знаки Зодиака10:00
- Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно09:30
- В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда09:14
- Проверьте свое везение: знаки Зодиака, которые станут богаче в марте 2019-го09:00
- 5 вещей, которые нужно сделать этой весной: советы для Знаков Зодиака08:30
- Медики назвали причины ночного кашля22:35
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс
- РФ готовит наступление, на Донбасс переброшена крупная партия танков
- "Полный беспредел": Губарев неожиданно выступил против руководства «ДНР»
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети
- Идеологи "Л/ДНР" бегут с оккупированного Донбасса
- Самые глупые Знаки Зодиака
- «Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал
- В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе