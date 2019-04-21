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Ученые нашли способ остановить старение мозга: новое открытие перевернет мир
Скорость, с которой человек способен ухватить, обработать, понять, сохранить и использовать информацию, зависит от согласованности работы его нейронов, установили сингапурские ученые
Чем меньше пауза между возбуждением двух нейронов, тем выше скорость, с которой они получают информацию и применяют ее, сообщает «Хвиля».
Нейроны общаются друг с другом при помощи синапсов, которые обладают очень высокой пластичностью — их связи могут серьезно усиливаться или ослабляться в ответ на поступающую информацию. Эти изменения лежат в основе обучения и формирования воспоминаний.
Ученые из Национального университета Сингапура обнаружили, что нейроны гиппокампа используют на удивление много механизмов обучения
Одна из таких форм обучения — пластичность, зависящая от времени спайка (STDP) — основана на согласованности каждой пары электрических спайков в пресинаптическом и постсинаптическом нейронах. Электрический спайк в пресинаптическом нейроне стимулирует выделение нейромедиаторов, которые проходят через синапс и активируют постсинаптический нейрон, который преобразует информацию обратно в электрический спайк.
Когда пре- и постсинаптические нейроны становятся активны одновременно — с разницей менее чем 30 мс — связь между ними усиливается. Вдобавок, ученые продемонстрировали, что когда пре- и постсинаптические спайки происходят одновременно, рост синаптической силы длится несколько часов, а синапс может усилить информацию, так что она сохранится в памяти.
У людей, гиппокамп которых поражен болезнью Альцгеймера или деменцией, нарушается способность к поддерживать нужный темп активации нейронов. Теперь благодаря этому исследованию у врачей может появиться новый инструмент для предотвращения потери памяти.
Долгое время считалось, что число нейронов в мозге взрослого млекопитающего не меняется. Однако, ученые из США обнаружили в гиппокампе источник новых нейронов — особую популяцию стволовых клеток.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, мир, мозг, ученые, открытие, старение
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