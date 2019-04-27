Все рубрики раздела
- Генные лекарства произвели революцию в медицине: что известно09:00
- Ученые рассказали о существовании уникального типа крови08:30
- Зубная нить может спровоцировать в организме необратимые процессы13:48
- Археологи обнаружили завод племени майя11:15
- Ученые нашли способ остановить старение мозга: новое открытие перевернет мир07:40
- Раскрыта тайна дольменов22:48
- Ученые огласили новую дату конца света: "Это будет самое страшное, что видело человечество" 11:00
- Ученые создали прозрачную древесину со свойствами стекла18:30
- Астрономическое открытие обеспокоило известного пастора10:15
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
Генные лекарства произвели революцию в медицине: что известно
Генная терапия, запрограммированные клетки и «умные» бактерии уже не выдумки писателей-фантастов
Все это заботится о здоровье человека, поскольку медицина развивается семимильными шагами и имеет просто невероятные успехи в медицине.
Например, благодаря массовой вакцинации человечество забыло о многих опасных заболеваниях, от которых умирали миллионы людей, пишет vc.ru
Теперь благодаря современной диагностике можно не только спрогнозировать или даже управлять болезнью, но и определить, как заболевание будет реагировать на прописанное лечение.
Сейчас современная научная медицина предлагает совершенно новейшие лекарства, которые позволят пациентам отойти традиционного лечения.
Ученые научились создавать программируемые лекарства — в форме генной терапии, смоделированных клеток и микробов.
Дело в том, что привычные нам лекарства лечат путем воздействия на клетки, ДНК или микробы. Теперь же лекарства, созданные на основе генной терапии, делают так, что клетки, ДНК или микробы сами становятся лекарством и начинают активно работать на выздоровление своего «хозяина».
Работать новые генные лекарства будут так: они сами «узнают» о том, что в организме появилась болезнь, определят ее и, наученные как бороться с конкретным заболеванием, начнут его «атаковать». Когда же проблема в организме будет устранена, генные лекарства прекратят свои действия по излечению.
Отметим также, что генная терапия была впервые одобрена в 2017 году. А через год специальная комиссия FDA одобрила 59 новейших лекарств и биопрепаратов, что является рекордным числом.
Сразу заявлено, что эти препараты будут иметь весьма высокую стоимость. Не исключено, то оплата будет проводиться даже в рассрочку. Но до сих не ясно, каким образом они будут попадать к пациентам.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, ген, медицина, революция, лекарства
- От плохого врача можно будет "сбежать" к хорошему
- Медики рассказали, на что может указывать привкус во рту
- Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств
- На Донбассе развернули работу подразделения медицинской эвакуации
- У "Шахтёра" новый начальник медслужбы
- Медики рассказали, кому нельзя пить кофе
- Шесть возможных боевиков задержаны на Донбассе21:40
- Террористы стянули танки и «Грады» под Луганск19:43
- Путешествие не для слабонервных: В ОБСЕ рассказали о сложностях пересечения КПВВ «Станица Луганская»17:00
- Боевики «ДНР» получили «приказы командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ15:20
- На шахте Засядько в Донецке началось самовозгорание угля14:27
- В Донецкую область заехали три машины МЧС России — ОБСЕ13:36
- На Донбассе ранены двое военных и гражданский11:40
- РФ пошла в атаку по всему фронту: ВСУ ликвидируют боевиков, обстановка на Донбассе накаляется 11:20
- Донетчина: Экспорт товаров в страны Европы продолжает расти11:00
- Оккупанты в ОРЛО анонсировали перепись населения на октябрь 2019 года10:19
- Украинская чемпионка с блеском выиграла отбор на Олимпиаду22:03
- Шесть возможных боевиков задержаны на Донбассе21:40
- В Украине нереально упал курс доллара: что будет дальше 21:18
- В Трампа во время выступления бросили мобильный телефон 21:00
- Коломойский заявил, что готов помогать Зеленскому 20:40
- Успеть до 2 мая: кто должен подать налоговую декларацию20:20
- Оля Полякова рассказала о детской травме20:00
- Террористы стянули танки и «Грады» под Луганск19:43
- Эксклюзивное интервью с Андреем Парубием: Рада устранит преграды перед подписанием языкового закона19:20
- Употребление этого лакомства улучшает мозговую активность19:00
- Оля Полякова рассказала о детской травме20:00
- Комаровский заявил, что нужно выбросить из комнаты: «опасно для детей»16:20
- Как прийти в форму после череды праздничных дней08:37
- Толкование примет и суеверий: к чему снится смерть21:59
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны21:43
- Власть при Порошенко стала не только неделимой, но и непередаваемой16:30
- Страстная пятница 2019: приметы и суеверия10:03
- Причины головной боли, ее симптомы и лечение19:00
- Названа диета, которая может уберечь от диабета и болезней печени17:20
- Четверть медиков страдают от расстройства психики16:00
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- "Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО
- На Банковой придумали, как сорвать инаугурацию Зеленского
- В «ДНР» отменен комендантский час
- Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны
- «Готовится аннексия Донбасса»: Порошенко выступил с важным заявлением