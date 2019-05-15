Главная / Новости / Наука и технологии / Открытия и исследования / На Земле зафиксировали мощнейшую магнитную бурю
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Конец света неизбежен: ученые озвучили новую теорию о мучительной гибели всего живого12:40
- На Землю надвигается опасный астероид09:45
- Ученые предсказали новый ледниковый период в 2020 году17:20
- Инопланетяне строят космический корабль на Луне - впечатляющие кадры 08:16
- Поход Моисея: Ученые нашли подтверждение на дне Красного моря13:00
- Компания Google начала отслеживать покупки своих пользователей21:38
- Пророчества астролога на 2019 год сбываются одно за другим: детали поражают11:44
- В жвачке нашли ДНК викингов21:16
- В Британии нашли крупнейший римский клад13:00
- На Земле зафиксировали мощнейшую магнитную бурю12:15
На Земле зафиксировали мощнейшую магнитную бурю
15.05.2019 12:15
Подобной силы буря, по словам экспертов, не наблюдалась довольно длительное время.
Ученые из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН зафиксировали во вторник, 14 мая, мощнейшую за полтора года магнитную бурю, которая обрушилась на Землю. Ее отнесли к категории третьего уровня. Об этом отмечается на сайте учреждения, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Эта буря третьего уровня, а всего на шкале пять баллов. Бури пятого балла встречаются крайне редко, раз в десять-двадцать лет. Это не рекордное событие", - отметил ученый Сергей Богачев.
По словам специалиста, событие "формирует полярные сияния, помехи в радиосвязи".
По данным исследователей, солнечная активность началась утром и продлится до вечера.
Теги: Донбасс, Земля, магнитная буря
Читайте также:
- Ученые рассказали, что будет с нашей планетой через 30 лет
- Приближающаяся к Земле комета может уничтожить все живое вокруг уже в 2022 году: именно эта комета 109 лет назад привела к страшной катастрофе
- Ученые: на Землю надвигается самая мощная магнитная буря, пик - сегодня
- На Землю летит метеорит, который задел Луну и может уничтожить все живое. ВИДЕО
- Астрологи: сегодня во время лунного затмения и полнолуния думайте о хорошем
- Как человечество за 60 лет "замусорило" космос (ВИДЕО)
- Что случилось под Новоселовкой: Бутусов рассказал подробности смертельного удара врага по машине ООС 19:40
- ВСУ заняли стратегическую высоту у Мариуполя: «ДНРовцы» лишились целого взвода убитыми и раненными - офицер19:20
- «Для тех, кто давно не видел город»: дончанин снял яркий ролик в центре Донецка17:20
- Главари ОРДО призвали власти Украины «наказать» Порошенко, Турчинова и Парубия15:40
- Неопровержимые доказательства: на Донбассе обнаружено вооружение ВС РФ12:08
- «Операция — самоликвидация»: опубликовано видео случайного самоподрыва члена НВФ11:18
- Обострение в зоне ООС: штаб сообщает о погибших и раненых10:13
- В штабе ООС рассказали об обострении ситуации на Донбассе: ВСУ понесли потери07:25
- Украинские воины на Донбассе рассказали о новой тактике боевиков21:49
- Несколько тысяч: В МВД РФ не уточняют, сколько людей из «Л-ДНР» подали документы на паспорт РФ17:24
- Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа22:42
- «Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России21:37
- Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск21:10
- Кучма обрадовал прогнозом по обмену пленными между Украиной и Россией20:48
- Важные изменения с 1 сентября: что изменится на дорогах20:35
- У Порошенко посоветовали Зеленскому нанять корректора и спичрайтера20:18
- Зеленский после встречи с Туском объявил о важной для Украины дате: «уже скоро», подробности20:00
- Что случилось под Новоселовкой: Бутусов рассказал подробности смертельного удара врага по машине ООС 19:40
- ВСУ заняли стратегическую высоту у Мариуполя: «ДНРовцы» лишились целого взвода убитыми и раненными - офицер19:20
- Медики рассказали, во время приема каких лекарств нельзя загорать19:05
- Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа22:42
- Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск21:10
- Медики рассказали, во время приема каких лекарств нельзя загорать19:05
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака18:17
- Стоматологи объяснили, почему нельзя чистить зубы сразу после еды17:01
- Названы заболевания, передающиеся от городских птиц15:20
- Смертоносная инфекция атаковала украинцев: медики забили тревогу, «не покупайте это»14:32
- Медики рассказали, кому нельзя есть черешню12:49
- Комаровский рассказал, как помочь коже после укусов комаров11:48
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять влажными салфетками08:00
- «Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается на Донетчине
- 6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака
- Уже с 1 июля: в Украине дорожают сигареты и другие табачные изделия
- Синоптик предупредила украинцев о страшной жаре до +33