На Земле зафиксировали мощнейшую магнитную бурю

15.05.2019 12:15

Подобной силы буря, по словам экспертов, не наблюдалась довольно длительное время.



Ученые из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН зафиксировали во вторник, 14 мая, мощнейшую за полтора года магнитную бурю, которая обрушилась на Землю. Ее отнесли к категории третьего уровня. Об этом отмечается на сайте учреждения, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.



"Эта буря третьего уровня, а всего на шкале пять баллов. Бури пятого балла встречаются крайне редко, раз в десять-двадцать лет. Это не рекордное событие", - отметил ученый Сергей Богачев.



По словам специалиста, событие "формирует полярные сияния, помехи в радиосвязи".



По данным исследователей, солнечная активность началась утром и продлится до вечера.