Компания Google начала отслеживать покупки своих пользователей

19.05.2019 21:38

Компания Google начала сохранять данные о покупках своих пользователей в интернете при помощи сервиса электронной почты Gmail.



Было отмечено, что на электронную почту приходит подтверждение о том, что товар или услуга оплачены. При этом сохраняются не только данные про покупки в интернете, но и про бесконтактные платежи за услуги и товары при помощи приложений Google.



Теперь пользователи смогут посмотреть историю своих покупок за последние пять лет, просто пройдя по ссылке.



В компании подчеркнули, что доступ к такой информации будет исключительно у пользователей, которые делали покупки. Ее можно будет легко удалить по желанию пользователя или же в случае необходимости.



Для того, чтобы это сделать, необходимо кликнуть на покупку, подать запрос на данные о ней и подождать письма. Открыв письмо-подтверждение на Gmail и удалив его пользователь удаляет данные о покупке.



Отследить покупки можно будет при помощи таких серверов, как Google Express, Google Play Store или Google Assistant для «помощи людям контролировать их покупки, бронирования и подписки».

Источник : https://zi.ua/