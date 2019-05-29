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Инопланетяне строят космический корабль на Луне - впечатляющие кадры
Известный космический детектив Скотт Уоринг снова удивил общественность инопланетными артефактами, обнаружив в одном из кратеров естественного спутника Земли корабль – "Ноев ковчег", принадлежащий пришельцам.
Новость передает "Диалог.UA". Тайваньский исследователь в лунном кратере "Циолковский" нашел военную базу, состоящую из двух белых зданий. По мнению специалиста, все объекты созданы инопланетянами. Первый – космический корабль с крышей.
Неподалеку от него расположен второй таинственный предмет, часть которого погребена под слоем пыли. Ранее профессор Оксфорда заявил, что инопланетяне уже живут среди людей.
Пришельцы поставили перед собой серьезные задачи: в результате эксперимента появится раса, которая сможет пережить глобальные изменения климата на Земле.
Подписчики эксперта по инопланетным аномалиям абсолютно уверены в правдивости снимков и благодарят Уоринга за блестящие находки.
"На Луне есть как минимум огромные литейные фабрики, делающие какие-то поделки», «Космический корабль-Ноев ковчег", "Первый объект, похож на лодку".
"Не знаю, что вы думаете об этом, будь то здания или космический корабль, но кто-то размыл их, чтобы человечество не узнало правды", – рассказал уфолог.
Теги: Донбасс, Луна, инопланетянин, корабль
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