Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Открытия и исследования

Ученые придумали дешевый способ избавления от лысины

10.06.2019 15:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ученые придумали дешевый способ избавления от лысины

Самый обычный кофе – неважно, какой марки, сбора или помола – способен проникать в корни волос и нейтрализовать дeйствие тестостерона, который, как известно, подавляет рост волос.

К такому выводу пришли ученые немецкого университета Любек после исследования, которое проводилось под руководством доктора Адольфа Кленка.

Было установлено, что в случае объединения экстракта кофе с человеческим волосом в пробирке последний начинал расти быстрее. Итоги исследования были опубликованы в Британском журнале дерматологии.

«Тестостерон препятствует росту волос, проникая в их корни.

А кофеин способен нейтрализовать действие тестостерона, — рассказывает доктор Олаф Шернер из научно-исследовательского центра немецкой компании Dr. Wolff-Group.

Можно сказать, он пробивает барьер, позволяя волосам и дальше расти в своем привычном темпе. Проникает в фолликулы волос, действует на мышцы вокруг них — и заставляет работать».

Как правильно лечиться таким снадобьем?

Ученые говорят, что достаточно кофеин наносить прямо на волосяные фолликулы. Это поможет остановить выпадение волос на 20 процентов.

«Многие спрашивают: почему нельзя просто пить кофе и тем самым улучшать свою шевелюру? — говорит эксперт.

Мы посчитали: чтобы добиться того же эффекта, какой дает шампунь с кофеином, надо выпивать… 50 чашек кофе в день! Но, разумеется, делать этого не нужно.

Для производства косметических средств используется синтетический кофеин. Формула та же самая, а вот концентрация куда выше. И на него, в отличие от натурального, не может быть аллергии».

Можно также использовать шампуни на основе экстракта кофе, правда, если волосы уже выпали, кофеин вас не спасет, потерянную шевелюру не вернет, потому что умерли луковицы (основание) волос.

Также ученые советуют расчесывать волосы над раковиной или в ванной и контролировать при этом количество выпавших волос.

«Важный момент, кофеин — это все-таки превентивная мера, — говорит доктор Шернер. — То есть если у вас уже есть лысина, новые волосы от кофеина на ней не вырастут. Но, что называется, оставшееся на голове он сохранит.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, ученые, лысый, облысение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх