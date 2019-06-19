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Врачи назвали смертельную опасность пляжей

19.06.2019 17:40
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Врачи назвали смертельную опасность пляжей

Глобальное потепление приводит к широкому распространению «пожирающих плоть» бактерий на пляжах.

В американском Университете Купера ученые обнаружили новую смертельную опасность пляжей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Специалисты узнали, что смертельно опасные бактерии «пожирающие плоть» могут широко распространиться на мировых пляжах. Причиной является глобальное потепление и повышение температуры воды.

«Пожирающие плоть» микроорганизмы Vibrio vulnificus вызывают сепсис, обширное разрушение кожи и соединительных тканей. Ученые изучили пять тяжелых случаев бактериальных инфекций у людей, заразившихся из-за воды или морепродуктов из залива Делавэр.

Проблема в том, что Vibrio vulnificus живет в относительно теплые воды — выше 13 градусов Цельсия. Из-за глобального потепления бактерии расширяют ареал своего обитания, перемещаясь на север.

Опасными могут быть морепродукты, выловленные в зараженной воде и сама вода при контакте с ранами и царапинами на теле.



Теги: Донбасс, здоровье, бактерии, опасность, пляж
 
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