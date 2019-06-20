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Врачи объяснили, в чем опасность бытовых кондиционеров

20.06.2019 14:49
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Врачи объяснили, в чем опасность бытовых кондиционеров

В жаркое время года люди поддерживают комфортную температуру воздуха в помещении с помощью вентиляторов и кондиционеров.

Последние, как рассказали эксперты, могут оказывать непоправимый вред на организм людей при их неправильной эксплуатации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

Оказывается, что в результате задержки охлаждающими устройствами микроорганизмов, которые находятся в воздухе, 30 % фильтров кондиционеров оказываются загрязненными пылевым клещом. Контакт с насекомым может стать причиной возникновения ринитов и бронхиальной астмы.

Кроме того, из-за образующегося конденсата накапливаемая влажная пыль превращается в плесень, поэтому необходимо своевременно проводить очистку и замену фильтров.

При неправильном уходе в кондиционерах может развиться бактерия Легионелла, ведущая к болезни легионеллез, уровень смертности от которой сегодня составляет 10%. Медики рекомендуют во время работы кондиционеров использовать системы обеззараживания воздуха, что позволит уничтожить опасные микроорганизмы.

Эксперты отмечают, что необходимо избегать перепадов температуры, которые ведут к обострению хронических респираторных заболеваний или развитию пневмонии. Для этого разница температур в помещение и на улице должна составлять 5 °С, а в жаркие сезоны — 7 °С.



Теги: Донбасс, здоровье, опасность, кондиционер
 
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