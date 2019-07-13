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Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества
Британские журналисты, основываясь на библейских предсказаниях, прогнозируют новый апокалипсис
Статья с таким смелым предположением появилась в издании Daily Express.
Известно, что авторы статьи аргументируют свою теорию увеличением в космосе объектов, которые потенциально могут столкнуться с Землей. Конспирологи уверены, что, несмотря на постоянный контроль за этими объектами, существует вероятность изменения их орбит, а это приведет к столкновению и вызовет апокалипсис и хаос на Земле. Предпосылки такого сценария были обнаружены в Библии, о чем утверждает американский евангелист Пол Берли.
Некоторые любители теории заговоров считают, что причиной конца света станет не метеоритный дождь, а смена полюсов планеты, которая будет вызвана падением небесных тел на поверхность Земли. В принципе, науке известно, что смена полюсов уже происходила. Однако до следующего подобного события не менее 500 тысяч лет. Кроме этого, вероятность воздействия астероидов на магнитное поле планеты очень маленькая.
Также ранее сообщалось, что один из масонов, незадолго до своей смерти, рассказал всю правду, что ждет планету в ближайшее время.
Полученную информацию пытались держать в тайне, но вскоре она все же просочилась в массы и вызвала среди многих людей немалую панику. И для паники действительно есть основания.
Если верить словам, то весь мир находится на грани невероятных изменений. Все изменится настолько, что даже страшно представить. Первым откровением стало то, что рухнет полностью вся банковская система. С каждым годом у всех стран будет появляться все больше долгов. Через некоторое время размеры долгов станут такими, что их просто нечем будет отдать.
Линдси Уильямс предположил, что новым мировым лидером может стать Китай. Ведь эта страна сейчас очень пошла в перед, ее прогресс в различных отраслях превышает другие .
Источник : https://politeka.
Теги: Донбасс, Библия, конец света, хаос
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