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«Жуткое действие на расстоянии»: ученые впервые показали квантовую запутанность
Ученые из Университета Глазго в Шотландии впервые продемонстрировали снимок квантовой запутанности. Как сообщает replyua.net, речь идет о загадочном феномене, который много лет назад описывал Эйнштейн и называл его «Жутким действием на расстоянии».
«Это нечеткое серое изображение — первый раз, когда мы видим взаимодействие частиц, лежащее в основе квантовой механики и формирующее основу квантовых вычислений», - рассказали сотрудники университета. Квантовая запутанность – это последствие становления двух частиц неразрывно связанными. То, что начинает происходит с одной частицей, моментально влияет и на вторую. При этом так происходит вне зависимости от того, на каком расстоянии друг от друга находятся эти частицы.
Именно поэтому в свое время Эйнштейн говорил про расстояние и про жуткие действия. Эта конкретная фотография показывает запутанность между двумя фотонами — двумя частицами света. Они взаимодействуют и на короткое время делятся физическими состояниями. По словам ученых, частицы были разделены, но при этом одинаково смещались.
Теги: Донбасс, ученые, расстояние
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