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Мощные магнитные бури ударят по Украине 15 и 16 июля: как бороться

15.07.2019 21:00
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Мощные магнитные бури ударят по Украине 15 и 16 июля: как бороться

В понедельник, 15 июля, на Украину обрушилась самая сильная магнитная буря за последние 10 лет, что серьезно повлияет на настроение и самочувствие.

Последствия геомагнитной активности почувствуют на себе даже не зависимые от погоды люди.

Отмечается, что магнитные бури чаще всего вызывают серьезные нарушения сна (сильную сонливость или, наоборот, бессонницу), раздражительность, апатию, проблемы с концентрацией внимания, ухудшение самочувствия, тошноту, озноб.

Как известно, именно в такие дни по статистике увеличивается число инфарктов, инсультов, смертей по разным причинам.

Чтобы уменьшить последствия влияния, лучше отказаться от кофе и алкоголя на период геомагнитной активности, не переедать, пить побольше чистой воды, гулять на свежем воздухе, не заниматься активно спортом.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, магнитные колебания продолжатся и 16 июля.

Еще одна магнитная буря ожидается 29 июля, - хотя она будет меньшей силы, все равно лучше не есть перед ней тяжелую пищу и хорошенько выспаться. 
 Источник : https://antikor.com 



Теги: Украина, Донбасс, магнитная буря
 
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