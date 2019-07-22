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Фрэнк Феннер: у человечества в запасе не более 100 Лет

22.07.2019 09:20
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Фрэнк Феннер: у человечества в запасе не более 100 Лет

Путь этого не случится.

Профессор микробиологии из Австралийского национального университета в Канберре Фрэнк Феннер заявил, что у людей остаётся не больше века. По истечении этого срока человечество начнёт постепенно умирать из-за демографического взрыва и необузданного потребления ресурсов.

Сегодня мы живём в периоде, названном антропоцен. Начало этой эпохи началось с загрязнения окружающей среды и неконтролируемой добычи полезных ископаемых. Настоящий период оказал на мир больше влияния, чем ледниковый. Мы как вид начнём умирать к 2110 году.

Через время, уверен Феннер, в мире начнутся войны из-за нехватки продовольствия. Также людям будет сложно приспособиться к стремительно меняющемуся климату. Повторится сюжет острова Пасхи, только в глобальном масштабе.

Когда на остров Пасхи прибыли колонисты, территория была совсем нетронутой. Однако случился значительный скачок в численности населения, что привело к уничтожению лесов, исчезновению животных и т.д. В итоге цивилизация была разрушена.

Конечно, не все ученые разделят точку зрения профессора. Имеются те, которые верят, что многие процессы можно приостановить, если начать действовать сейчас. Повышение температуры на пару градусов если и произойдет, то ничего страшного не спровоцирует.

Источник : https://from-ua. 




Теги: Донбасс, запас, человечество
 
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