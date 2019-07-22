Предсказано скорое извержение супервулкана в Европе: последствия пугают даже ученых

22.07.2019 18:20

Международная группа ученых из Италии, Швейцарии и Великобритании обнаружила, что в Италии под Флегрейскими полями происходит накопление большого количества магмы. В будущем это может привести к катастрофическому извержению, которое затронет густонаселенный район, где проживает более 1,5 миллиона человек. Статья вулканологов опубликована в журнале Science Advances. Флегрейскими полями называют активную вулканическую кальдеру рядом с Неаполем. Мегаизвержение Флегрейских полей (событие CI) произошло около 40 тысяч лет назад и, вероятно, вызвало наступление вулканической зимы. Второе крупное извержение (неаполитанский желтый туф, или событие NYT) случилось около 15 тысяч лет назад. Кроме того, в течение последних 60 тысячелетий супервулкан постоянно производил извержения послабее, включая Монте Нуово в 1538 году. Ученые проанализировали образцы пород, минералов и вулканического стекла, связанных с 23 извержениями Флегрейских полей, включая события CI и NYT. Это позволило проследить за эволюцией магматической системы и понять, как она переходит от слабых извержений к мегаизвержениям. Оказалось, что извержения, подобные Монте Нуово, характеризуются выходом магмы, бедной кристаллами, относительно холодной, с высоким содержанием воды. Такие извержения обычно происходили во время предкальдерной фазы, после которой происходит мегаизвержение.



Источник : https://www.dialog.ua