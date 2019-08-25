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Архив - Открытия и исследования

Ученые предупредили о смертельной опасности для планеты, такого еще не было

25.08.2019 15:41
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Ученые предупредили о смертельной опасности для планеты, такого еще не было

В вечной мерзлоте северного полушария Земли скопилось 793 млн килограммов ртути, таяние этих ледников может привести к катастрофе. Как сообщили американские геологи, ртуть много тысячелетий скапливалась в вечной мерзлоте, попадая туда с органическими веществами из почвы. В своих исследованиях ученые взяли 13 образцов льда на Аляске и сравнили их с 11 тыс. образцами тундровых почв по всему миру. Анализ показал, что в вечной мерзлоте ртути содержится в десять раз больше, чем было получено за последние 30 лет в процессе жизнедеятельности человека. Исследователи пришли к выводу, что таяние ледников приведет к катастрофе, так как высвободившаяся ртуть преобразуется в метилртуть, вызывающую поражение нервной системы. По словам ученых, для разложения этого вещества потребуется 14 тыс. лет.

 Источник : https://www.dialog 



Теги: Донбасс, опасность, ученые, планета
 
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