Все рубрики раздела
- Эксперты рассказали, как активизировать похудение во сне20:35
- Ученые ошарашены находкой неизвестной цивилизации: «более двухсот скелетов»09:04
- Апокалипсис переносится: ученые хотят протаранить опасный астероид18:15
- Конец света отменяется: Ученые обнаружили вторую Землю13:03
- В Крыму высадились тучи комаров с Нибиру, зараженных вирусами смертельных заболеваний - уфологи12:16
- «Если все растает, климат в Европе станет необитаемым»: геофизик сделал неутешительный прогноз из-за глобального потепления21:20
- Ученые предупредили о смертельной опасности для планеты, такого еще не было 15:41
- В Германии случайно обнаружили надгробие Белоснежки15:00
- Град крупных астероидов сотрет Землю в порошок: названа роковая дата07:13
- Найдены неожиданные признаки разрушительной катастрофы: такого никто не ожидал18:12
Эксперты рассказали, как активизировать похудение во сне
Это действительно возможно.
Эксперты раскрыли нюансы одного из самых простых способов похудения, который подразумевает избавление от лишнего веса во сне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Известный невролог Татьяна Майкова считает, что достаточно настроить мозг на похудение и прибегать к жестким диетам не потребуется. Естественно, не выйдет лежать на диване, кушать булочки и худеть при этом. Эксперт пояснила, что часто причиной появления лишних килограммов является стресс, который многие люди попросту заедают.
Врач отметила, что полностью исключить стресс из своей жизни в современных условиях не представляется возможным, однако можно оградить себя от хронического стресса. Для этого потребуется попросту соблюдать умеренность во всем – в еде, работе, физических нагрузках.
Татьяна Майкова поделилась несколькими правилами, которые позволяют регулировать вес за время сна: необходимо ложиться спать за 1-2 часа до полуночи, это стабилизирует выработку гормонов, в том числе кортизола, что важно для фигуры. Регулярный недосып приводит к сбою в обмене веществ и лишнему весу, поэтому важно соблюдать режим сна.
Во время сна в комнате не должно быть жарко, оптимальная температура — плюс 18-19 градусов. Тогда, чтобы согреть тело, организм расходует энергию и худеет. Дыхание должно быть средней глубины. За ночь можно сбросить до килограмма лишнего веса, отметила врач.
Теги: Донбасс, здоровье, похудение, сон
- Как похудеть? Поможет "адекватное питание"
- Для правильной осанки и тонкой талии займитесь в отпуске аквааэробикой!
- Молодильные средства августа: вернут бодрость юности и подарят красоту зрелости
- Медики рассказали, как похудеть при помощи шоколада
- Восемь способов забыть о холодильнике на ночь глядя
- Скільки їсти кавунів, щоб схуднути?
- Неподконтрольная Украине Еленовка обесточена из-за обстрела21:15
- В Минобороны рассказали, как будут разводить силы на Донбассе21:00
- «Формула Штайнмайера»: росСМИ сообщают, что Украина отказалась подписывать данное обязательство19:16
- Украина готовится к полному отводу войск, - командующий ООС18:52
- "Укрзализныця" отменила поезд Мариуполь-Киев-Жмеринка16:30
- Пристайко заявил, что РФ готова к завершению войны в Донбассе16:20
- «Враг убивает наших сыновей и дочек»: эксперт призвал Украину активно противостоять РФ на Донбассе15:30
- Несколько украинских городов окажутся под ударом из-за отвода войск ВСУ на Донбассе 15:12
- Генерал о нынешней ситуации на Донбассе: Там ведется окопная война13:50
- План Зеленского по Донбассу рассекречен: «не можем ждать», всплыли роковые детали12:15
- Самая безопасная поза для сна22:40
- Верховная Рада вернет историческое название украинского города: детали22:17
- В Киеве установили личность мужчины, угрожающего взорвать мост: на место ЧП прибыл Аваков21:47
- В Николаеве арестовали мужчину, убившего сотрудников АЗС21:32
- Неподконтрольная Украине Еленовка обесточена из-за обстрела21:15
- В Минобороны рассказали, как будут разводить силы на Донбассе21:00
- О дате встречи в Нормандском формате еще идут переговоры20:40
- Эксперты рассказали, как активизировать похудение во сне20:35
- Зеленский приедет в Японию: в Офисе президента рассказали о целях визита20:02
- «Формула Штайнмайера»: росСМИ сообщают, что Украина отказалась подписывать данное обязательство19:16
- Самая безопасная поза для сна22:40
- Эксперты рассказали, как активизировать похудение во сне20:35
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой16:00
- Названы продукты, хорошо помогающие справиться со стрессом14:46
- Названы признаки того, что это – не первая ваша жизнь на Земле12:48
- Врачи назвали напиток, полезный сердца и мозга10:06
- За каменной стеной: названы самые надежные знаки Зодиака09:45
- Как снизить высокое давление без лекарств09:00
- Два месяца или года: Когда можно будет проводить выборы на неподконтрольном Донбассе22:05
- Европе нужно спасти себя, а потом думать об Украине - немецкий политик21:15
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
- Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой
- Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
- «Ярко, напористо и умно»: Гиркин прокомментировал действия Зеленского по Донбассу
- Зеленский уготовил план по Донбассу, Путин в ауте: всплыли детали важного прорыва
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»
- Оккупированный Донбасс умирает: наружу вылезла катастрофа, какой в "Л/ДНР" еще не было