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Врачи объяснили, почему нельзя отказываться от завтрака
Японским ученым удалось раскрыть секреты питания без риска набрать лишний вес.
Исследователи выявили такую закономерность — чем больше пребываешь в ожидании желаемого блюда, тем быстрее его потом съедаешь. Ученые пришли к выводу, что снизить риск развития ожирения можно, если уменьшить скорость поедания пищи, это способствует уменьшению индекса массы тела, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Очень важным моментом является то, чтобы после ужина ничего больше не есть. Надо исключить даже мелкие перекусы, и вообще за два часа до сна не употреблять никакой еды – тогда вы не будете набирать лишний вес, а цифра на весах будет вас приятно радовать.
Ученые также уверяют, что очень вредно пропускать завтраки. Это может привести в дальнейшем к увеличению массы тела, а, следовательно, к ожирению. Самое страшное при этом, что может развиваться гормональный сбой и хроническая усталость.
Ученые также признали, что похудение за счет недосыпа возможно, однако длительные периоды недосыпания в итоге все-таки приведут к ожирению. Вот такая зависимость.
Теги: Донбасс, здоровье, завтрак
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