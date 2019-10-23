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Ученые нашли доказательства существования снежного человека
Еще пять лет назад ученые из Оксфордского университета сумели получить первые образцы ДНК йети, больше известного как снежный человек. Одновременно с этим образцы показали, что снежный человек больше напоминал медведя и не был таким большим и человекоподобным, как это было принято считать раньше.
В 2014 году группа ученых исследовала образцы волос, которые были доставлены из Гималаев и на 100% соответствовали животному типа белый медведь, сообщает ресурс Диалог.UA.
При этом анализы показали, что он жил порядка 40 тысяч лет назад. Новая находка дала надежду на то, что животные, жившие во времена плейстоцена, могли все еще находиться в горах Гималаев.
Брайан Сайка, генетик из Оксфордского университета, настаивает на том, чтобы в горы была отправлена экспедиция, которая может доказать существование либо древнего медведя, либо же снежного человека.
Также генетики исследовали целый ряд образцов, которые могли принадлежать йети. Ученые проанализировали 36 образцов со всего мира.
Однако все волосы принадлежали лошадям, коровам, козам, но не снежному человеку. Только два волоса коричневого и золотого цвета стояли не принадлежали ни одному из известных науке животных.
Скорее всего это и есть доказательства существования снежного человека.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ученые, снежный человек, доказательство
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