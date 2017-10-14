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Электробайк службы доставки попал в Книгу рекордов Украины
Электровелосипед установил мировой рекорд на велотреке Киева.
Служба доставки Delfast в сотрудничестве с Киевским Велотреком установила мировой рекорд по продолжительности заезда на электровелосипеде без использования педалей на одном заряде аккумулятора, сообщает Хроника.инфо с ссылкой на Joinfo.ua.
Изначально в планах было преодолеть расстояние в 400 км при официально заявленном в технических характеристиках запасе хода 380 км, однако из-за низкой температуры воздуха батарея разрядилась раньше, чем расчитывали разработчики.
В итоговом протоколе зафиксировавших рекорд представителей "Книги рекордов Украины" указаны следующие показатели: пройденная дистанция — 367 км 37 м 36 см, затраченное время — 16:34:07.
Электробайк является собственной разработкой службы доставки Delfast, которая была основана сравнительно недавно - в 2014 году, но уже занимается доставкой товаров для таких крупных компаний, как ПриватБанк, Moyo, Allo, Rozetka, Эпицентр и других, а также имеет свои филиалы в трех странах: Украина (Киев, Одесса), Казахстан (Алматы) и Польша (Варшава, Краков).
Теги: Донбасс, разработка, доставка, Книга рекордов Украины
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