Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов

23.06.2019 19:40

Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов.

С 2020 года новых смартфонов из упраздненной линейки выпускать не будут

Фото: Unsplash

В пятницу прошло собрание руководства Xiaomi, на котором глава компании заявил о важных изменениях в стратегии. Ради оптимизации производства китайский производитель отказался в дальнейшем выпускать смартфоны из популярной линейкибюджетных моделей Mi Max и Mi Note.

По мнению руководства Xiaomi, эти модели уже себя изжили, поэтому поддерживать этот модельный ряд нет смысла. В 2020 году новых смартфонов с этими названиями выпускаться не будет. Таким образом, последним мобильным устройством из этой некогда популярной линейки оказался Xiaomi Mi Max 3, выпущенный в июле 2018 года.

Особенность линейки Mi Max была том, что они обладали огромными размерами дисплея и корпуса. В свою очередь устройства Mi Note представляли собой увеличенные копии флагманских устройств Mi (например, Mi 9), но с более слабым процессором. Статистика показала, что последние два года спрос на эти устройства сильно упал.

Впрочем, в будущем, по словам официального источника, их производство вполне могут возобновить снова, но это произойдет не раньше 2020 года, а также если рынок потребует возврата этих мобильных устройств.

Также Лей Цзюнь назвал мобильные устройства, на которые была сделана основная ставка на следующие пару лет. В число таких вошли флагманы Mi, художественная линейка Mi Mix, молодежная CC, а также бюджетные телефоны суббренда Redmi.

Источник : https://www.segodnya.ua