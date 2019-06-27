iPhone научится распознавать кошек и собак

27.06.2019 21:00

В iOS 13 появилась новая функция VNAnimalDetector, позволяющая распознавать животных на фотографиях.

Для этого Apple сильно прокачала машинное обучение и компьютерное зрение, пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.

Новая «фича» обеспечение является частью инфраструктуры Apple Vision, которая предоставляет разработчикам инструменты для распознавания изображений, и они не предназначены для конечных пользователей.

Главное отличие от прошлого распознавания — операционка научилась искать животных на уже имеющихся фотографиях с людьми.

Кошки и собаки будут выделяться прямоугольником. И если раньше разработчикам приходилось писать тонну строчек кода для встраивания нового инструмента в свои приложения, то теперь достаточно всего четырёх строчек.