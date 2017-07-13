Вирус-вымогатель внедрился в Android: названы зараженные программы

13.07.2017 19:15

Мобильные телефоны на базе Android оказались под угрозой вируса-вымогателя, который называется LeakerLocker.

Так, вирус угрожает разослать личные данные со смартфона по всему контакт-списку пользователя, передает Ain.

Его обнаружили в Google Play. На данный момент эту угрозу содержат два приложения - Wallpapers Blur HD и Booster & Cleaner Pro, их уже успели скачать тысячи пользователей. Если смартфон им заражен, экран будет заблокирован, а пользователю покажут такое сообщение:

В нем авторы вируса сообщают, что у пользователя 72 часа, чтобы заплатить выкуп. Если требование не будет выполнено, история браузера, фото, переписка в соцсети Facebook, история звонков, SMS и полные тексты почтовой переписки будут разосланы по всем контактам. То, что вирус получает доступ к таким чувствительным данным, можно заметить в перечне скриптов, который приводят в пример эксперты из McAfee:

Если пользователь платит выкуп, ему сообщают, что его данные были удалены с сервера.

В компании уже сообщили о проблеме в Google, там ответили, что исследуют вопрос.

Источник: http://from-ua.com