Развеян главный миф про вред соцсетей

21.02.2018 10:15

Миф был популярен и часто использовался противниками соцсетей.



Социальные сети вредят живому общению между людьми и отдаляют их друг от друга – такое утверждение развеяли американские ученые из Канзасского университета.



Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на cosmo.com.ua.



Они провели эксперимент, в котором анализировали поведение молодых людей в 2009 и 2011 годах, и определили, что использование соцсетей не повлияло на их общение в «реале».



В 2015 году ученые также исследовали поведение студентов и людей, которые уже закончили университет. В обеих группах переписка в соцсетях также не ограничивала их реальную жизнь.

Такие результаты они опубликовали в журнале Information, Communication & Society.