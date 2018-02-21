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Развеян главный миф про вред соцсетей

21.02.2018 10:15
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Развеян главный миф про вред соцсетей

Миф был популярен и часто использовался противниками соцсетей.

Социальные сети вредят живому общению между людьми и отдаляют их друг от друга – такое утверждение развеяли американские ученые из Канзасского университета.

Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на cosmo.com.ua.

Они провели эксперимент, в котором анализировали поведение молодых людей в 2009 и 2011 годах, и определили, что использование соцсетей не повлияло на их общение в «реале».

В 2015 году ученые также исследовали поведение студентов и людей, которые уже закончили университет. В обеих группах переписка в соцсетях также не ограничивала их реальную жизнь.

Такие результаты они опубликовали в журнале Information, Communication & Society.



Теги: Донбасс, социальная сеть, польза, вред, общение
 
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