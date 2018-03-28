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Як інтернет впливає на відчуття щастя?
28.03.2018 22:00
Чи дозволяє інтернет почуватись щасливішими - читайте у "Країні здоров'я".
Щастя - це особливий настрій, коли людиною володіють переважно позитивні думки.
Група досвідчених науковців стверджує, що щоденне використання інтернету здатне підвищити настрій і значно поліпшити соціальне життя людини.
Вчені з Норвегії провели дослідження і з'ясували, що регулярне використання інтернету дозволяє людям довше залишатися щасливими. Це пов'язано з тим, що інтернет допомагає людям економити час і частіше бачити друзів і сім'ю, які проживають в інших країнах.
За словами вчених, велика кількість інформації і соціальних мереж дозволяють людям простіше переживати кризу середнього віку.
Теги: Донбасс, здоровье, Интернет, счастье
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