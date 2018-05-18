Срочно проверьте компьютер, новый вирус уничтожает все

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Как стало известно, в сети сейчас распространяется вредоносный алгоритм под названием StalinLocker.
Вирус блокирует все файлы на компьютере и ставит на экран заглушку с портретом Иосифа Сталина.
Специфика этого вредоносного алгоритма заключается в том, что он создает механизм своего автозапуска и пытается прекратить другие процессы.
StalinLocker отображает 10-минутный обратный отсчет до тех пор, пока вы не введете код. Если этот код не будет введен, все ваши файлы будут удалены.
Код представляет собой разницу между датой запуска программы и датой 30 декабря 1922 года. Если пользователь вводит правильный код, блокировщик прекращает работу и удаляет свои файлы.
Если же код ввели после окончания отсчета, то вирус попытается удалить все файлы на каждом диске, найденном на компьютере.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, вирус, компьютер
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