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Samsung выпустит гибкий смартфон
07.10.2017 08:27
Компания Samsung собирается выпустить гибкий смартфон Galaxy X уже в начале будущего года. При этом новинка выйдет ограниченным тиражом, пишет Телеграф со ссылкой на Phone Arena.
Ожидается, что презентация смартфона состоится в рамках конференции CES в Лас-Вегасе. Сообщается также, что гаджет поступит в продажу только в Южной Корее, в количестве около 100 000 экземпляров. Это будет пробный шаг для компании, который, в случае успеха, даст основание через год выйти с усовершенствованным продуктом на международный рынок.
Теги: Донбасс, рынок, компания, смартфон
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