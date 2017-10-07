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Архив - Мобильные телефоны

Samsung выпустит гибкий смартфон

07.10.2017 08:27
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Samsung выпустит гибкий смартфон

Компания Samsung собирается выпустить гибкий смартфон Galaxy X уже в начале будущего года. При этом новинка выйдет ограниченным тиражом, пишет Телеграф со ссылкой на Phone Arena.

Ожидается, что презентация смартфона состоится в рамках конференции CES в Лас-Вегасе. Сообщается также, что гаджет поступит в продажу только в Южной Корее, в количестве около 100 000 экземпляров. Это будет пробный шаг для компании, который, в случае успеха, даст основание через год выйти с усовершенствованным продуктом на международный рынок.



Теги: Донбасс, рынок, компания, смартфон
 
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