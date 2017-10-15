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Архив - Мобильные телефоны

Назван самый красивый и доступный каждому смартфон

15.10.2017 21:30
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Назван самый красивый и доступный каждому смартфон

Sharp Aquos Sense может стать самым красивым смартфоном в бюджетном сегменте.

Ранее в сети появились первые рендеры будущего аппарата, которые сильно удивили экспертов внешним видом и дизайнерскими решениями.

Гаджет оборудован 5-дюймовым IGZO-дисплеем, мощным восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 430 и тремя гигабайтами оперативной памяти. Эксперты отмечают, что главной его особенностью является внешний вид. Создатели решили оснастить рамки смартфона и заднюю крышку специальным материалом, на котором переливается свет.

Единственным минусом будущего устройства может стать его стоимость, так как в Японии за него просят более 32 тысяч йен.

Источник: telegraf.com.ua



Теги: Донбасс, дизайн, бюджет, смартфон
 
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