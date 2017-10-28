Первую партию iPhone X раскупили за 30 минут

28.10.2017 09:50

На данный момент срок отправки смартфона составляет уже 4-5 недель.

27 октября флагманский смартфон компании Apple iPhone X стал доступен для предзаказа. Спустя 30 минут срок отправки смартфона составлял уже 4-5 недель.

Статус о быстрой отправке гаджета продержался лишь несколько минут. Вскоре после этого покупатели стали получать сообщения "отправка через 2-3 недели", а затем и "отправка: 4-5 недель".

Большинство пользователей собираются купить iPhone X с 256 ГБ в цвете "серый космос". Также весьма популярна версия с 64 ГБ ПЗУ в том же цвете. При этом iPhone X доступен в двух цветах: серебристый и "серый космос". В следующую пятницу аппарат появится в розничных магазинах.

Apple представила iPhone X на презентации 12 сентября. Новинка оснащена безрамочным OLED-дисплеем диагональю 5,8 дюйма, а разблокировка устройства осуществляется с помощью системы распознавания лиц, которая пришла на смену сканеру отпечатков пальцев.

Источник: telegraf.com.ua