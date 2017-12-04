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Архив - Мобильные телефоны

Смартфоны тормозят развитие речи у детей - ученые

04.12.2017 10:42
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Смартфоны тормозят развитие речи у детей - ученые

Ученые рекомендуют ограничивать маленьких детей в использовании гаджетов, поскольку такое времяпрепровождение негативно влияет на развитие речи

В ходе исследования, в котором принимали участие 900 детей в возрасте от 6-ти месяцев до 2-х лет, специалисты установили, что ежедневное использование смартфонов и планшетов вызывает серьезные нарушения дикции у малышей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на sundaynews.info.

Как отметили эксперты, чем больше дети засиживались у экранов гаджетов (до 28 минут в день), тем позже они начинали говорить. 

Результаты исследования показали, что мобильные устройства на 49% процентов увеличивают вероятность появления проблем с речью.



Теги: Донбасс, дети, смартфон
 
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