Смартфоны тормозят развитие речи у детей - ученые

04.12.2017 10:42

Ученые рекомендуют ограничивать маленьких детей в использовании гаджетов, поскольку такое времяпрепровождение негативно влияет на развитие речи



В ходе исследования, в котором принимали участие 900 детей в возрасте от 6-ти месяцев до 2-х лет, специалисты установили, что ежедневное использование смартфонов и планшетов вызывает серьезные нарушения дикции у малышей.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на sundaynews.info.



Как отметили эксперты, чем больше дети засиживались у экранов гаджетов (до 28 минут в день), тем позже они начинали говорить.



Результаты исследования показали, что мобильные устройства на 49% процентов увеличивают вероятность появления проблем с речью.