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Кілька порад для активних користувачів смартфонів
Смартфон може провокувати деякі захворювання опорно-рухового апарату. "Країна здоров'я" розповість про ефективну профілактику.
Якщо ви активний користувач смартфона, зверніть увагу на ці поради:
- грайте в ігри на рівні грудей, підборіддя або очей, щоб мінімізувати нахил шиї і підтримувати оптимальне положення в спині;
- намагайтеся змінювати пальці, якими друкуєте текст чи гортаєте стрічку новин;
- не розмовляйте по телефону, тримаючи його між вухом і плечем, а якщо у вас зайняті руки, використовуйте гарнітуру;
- обмежте користування телефоном 20-хвилинними сеансами, між якими робіть короткі перерви, щоб відволіктися і зробити невелику розминку;
- робіть вправи для очей, щоб уникнути перенапруження і пересихання.
Источник: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, смартфон, советы
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