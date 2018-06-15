Все рубрики раздела
- Медики рассказали, может ли смартфон лишить вас зрения16:00
- Кілька порад для активних користувачів смартфонів22:21
- Торговые санкции США ударили по китайскому производителю смартфонов13:50
- В Донецке опять проблемы с Vodafone21:00
- Несколько вещей, которые следует сразу же отключить в новом смартфоне14:40
- Vodafone вводит новые тарифы в Украине: названы цены11:40
- Информация для тех, кто оставляет на ночь телефон возле кровати09:06
- «Киевстар» сегодня запустил 4G в 20 украинских городах18:55
- В РФ выпустили iPhone для верующих за 4 750 долларов.17:20
- Сегодня в более чем 20 городах Украины запустят 4G16:15
Медики рассказали, может ли смартфон лишить вас зрения
Были отмечены случаи временной слепоты.
Наличие зависимости от гаджетов у современного поколения людей может нанести их зрению непоправимый вред, особенно, если они проводят со смартфоном слишком много времени по ночам.
Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на ANEWS.
В Британии были отмечены случаи временной слепоты у двух женщин, которые оставляли жалобы на схожие симптомы.
Медики связали временную слепоту, возникающую у этих женщин, с чрезмерной увлеченностью смартфонами.
Как оказалось, длительное пользование таких девайсов в лежачем положении может привести к проблемам непосредственно со зрением.
Британские ученые, между тем, организовали подробное исследование временной слепоты в обоих случаях.Первой жертвой технологий стала 22-летняя девушка, которая жаловалась, что в темную пору суток перестает видеть правым глазом, по причине чего страдает дважды в неделю. Это продолжалось на протяжении года, и только тогда она решилась посетить врача.
Медик не смог обнаружить причину данного недуга, поскольку кровеносные сосуды были в норме, а также тесты не выявили никаких проблем. Чтобы найти истоки временной слепоты, пациентка прошла обследование сердца, но его результаты оказались благоприятными.
Второй пациенткой со схожими симптомами являлась 40-летней дама. В течение шести месяцев она лишалась способность видеть одним глазом, когда просыпалась. Спустя 15 минут зрение приходило в норму, но на следующее утро ситуация повторялась, а медики не могли найти никаких причин такого отклонения.
Медики попытались выявить, какие из факторов могли повлиять на сбой в работе глаз, и обнаружили, что слепота обычно следовала после того, как обе пациентки определенное время не отводили взгляда от экрана своего смартфона. В большинстве случаев они пользовались телефоном лежа на боку, когда один из глаз оставался прикрытым подушкой.
Эксперты сделали заключение, что такая привычка и потеря зрения взаимосвязаны, поскольку закрытый от излучаемого смартфоном света глаз адаптировался к темноте, а второй — к яркому излучению.Когда экран затухал, глаз, привыкший к свечению, временно переставал видеть.
Продолжалось это до тех пор, пока орган снова не привыкал к свету. Ученые решили проверить данную теорию на личном опыте, и после непродолжительного использования смартфона в таком режиме они отметили ухудшение зрения.
Медики также уверены, что в будущем пациентов с подобными жалобами станет больше, поскольку зависимость от гаджетов современного населения становится сильнее, а яркость экранов — выше.
Врачи советуют пользоваться гаджетами с включенными светом, а в темноте уменьшать яркость дисплея, чтобы уменьшить вред на сетчатку.
Теги: Донбасс, здоровье, зрение, смартфон
- Под Славянском задержан боевик «ДНР», который мог совершить диверсию22:32
- В Мариуполе для грузовиков хотят построить объездную дорогу21:42
- Сильные обстрелы Новотошковского. Планируется эвакуация детей21:10
- Украина прекратила подачу воды в «ЛНР»20:35
- Оккупанты объяснили, почему в Донецке нет интернета19:53
- В «ЛНР» заявили о готовности «вернуться» в Украину: названо условие19:15
- Российская оккупационная власть поделила Донецк.18:55
- Нетрадиционная медицина: в Мариуполе готовят четырелапых терапевтов по-немецки17:30
- Более 60 семей переселенцев получат в Мариуполе ключи от квартир14:20
- Мариупольцы 16 июня отпразднуют четвертую годовщину освобождения от боевиков “ДНР”13:40
- Под Славянском задержан боевик «ДНР», который мог совершить диверсию22:32
- В Африке внезапно засохли баобабы, возрастом около 2500 лет22:10
- В Мариуполе для грузовиков хотят построить объездную дорогу21:42
- ЧМ-2018: Уругваю победу над Египтом принес гол Хименеса на 90-й минуте21:28
- Сильные обстрелы Новотошковского. Планируется эвакуация детей21:10
- Климкин узнал, говорил ли Трамп о "российском" Крыме20:52
- Украина прекратила подачу воды в «ЛНР»20:35
- В России заявили, что Сенцов прекратил голодовку20:15
- Оккупанты объяснили, почему в Донецке нет интернета19:53
- В Киеве во время движения умер водитель автобуса, перевозивший детей19:35
- Врачи рассказали о вреде ополаскивателей для рта18:18
- На какие способности указывают пальцы рук17:54
- Нетрадиционная медицина: в Мариуполе готовят четырелапых терапевтов по-немецки17:30
- Какие знаки зодиака самые лживые16:35
- Медики рассказали, может ли смартфон лишить вас зрения16:00
- Стало известно, какие заболевания можно определить по состоянию глаз14:41
- Эти рекомендации помогут избежать отравления на отдыхе09:15
- Какие продукты вызывают сильную головную боль08:45
- Шесть веских причин чаще есть вишню08:15
- О чем предупреждают повторяющиеся сны07:10
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40
- Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами
- За что у переселенцев из Донбасса могут забрать справку ВПЛ?
- Главарь «ДНР» Захарченко «переназначил» «мэра» Горловки
- Под Гладосово, которое Лавров требовал отдать "ДНР", вспыхнул мощный бой с вражеской ДРГ
- В «ДНР» места отдыха возле водоемов сделали платными
- Вторжение и блокада: раскрыты подробности нового удара РФ по Украине
- Захарченко нашел, на кого повесить вину за топливный кризис: в Донецке "на подвал" бросили главу РТК Бадусева