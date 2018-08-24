Опасно ли оставлять зарядку в розетке

24.08.2018 11:01

С наступлением века высоких технологий практически все устройства стали выпускаться в комплекте с зарядными устройствами. Это привело к тому, что розетки в квартирах стали использоваться намного чаще. Ввиду того, что смартфоны довольно быстро разряжаются, многие не спешат вынимать «зарядку» из розетки. Можно ли так поступать с точки зрения технической безопасности, АиФ.ru поинтересовался у ведущего научного сотрудника кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслана Борисова.

Эксперт заверил, что зарядку можно оставлять в розетке, даже если она не подключена к электронному устройству. Ничего страшного в этом нет. «Никакой опасности это не представляет. Оставлять зарядное устройство в розетке можно даже вхолостую. Техника при сборке на это и была рассчитана. Здесь нет повода для беспокойства», — говорит Борисов.

Потребляет ли энергию включенная в розетку зарядка?

Да, потребляет. Но потери невысокие. По сведениям эксперта, в зарядных устройствах установлен трансформатор, который преобразует стандартное напряжение 220В до нужного уровня. Для зарядки телефона, как правило, используется напряжение примерно 5В. Имейте в виду, трансформатор работает даже тогда, когда устройство не подключено к зарядке. По расчетам инженеров-электриков, в год на такое «холостое» питание тратится около 3 кВ/ч в год. Может, это вас и не разорит, но одновременно включенные устройства в квартире заберут у вас некоторое количество электроэнергии впустую.

Опасно ли оставлять зарядку в розетке в грозу?

Нежелательно. И это касается не только гаджетов. «В грозу вообще лучше всю технику отключить. Не только телефоны и гаджеты. Лучше в такой момент вынуть все устройства из розетки», — советует Борисов.

Когда зарядное устройство нагревается, опасно ли это?

Нагревание устройства при питании электроэнергией — нормальное явление, считает Борисов. Пугаться этого не стоит. Если же зарядное устройство остается по-прежнему горячим, значит произошла проблема и его лучше вынуть из розетки. Обычно такое бывает в сельской местности, где электросети достаточное ветхие, и не соблюдены требования безопасности при их установке.

В основном перегреваются зарядки, которые априори имели какой-то дефект. Такие устройства лучше не оставлять надолго, еще лучше заменить на новые. То же касается дешевых неизвестных экземпляров.

Источник: https://from-ua.com