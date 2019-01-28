Что делать, если смартфон замерзает и отключается на морозе

28.01.2019 22:15

Думаем, каждый из вас сталкивался в эти жгучие морозы с проблемой (замерзание рук и ног есть по умолчанию), когда телефон на холоде отключается. Что делать, если вам срочно нужно позвонить или написать сообщение, а телефон вдруг стал безжизненным?

Во-первых, если вы используете сенсорный телефон на сильном холоде, он в большинстве случаев, к сожалению, будет выключаться. И дело здесь не в телефоне и его фирме. При низких температурах батарея смартфона просто не выдерживает и разряжается. Ничего страшного не происходит, стоит только поставить телефон на подзарядку.

Во-вторых, смартфоны обычно начинают отключаться при температуре -15/-20 °C. Замедляются химические процессы в аккумуляторах (литий-ионных и литий-полимерных). А вот если у вас Apple iPhonе, тогда телефон (не все модели) может потерять связь и при температуре -3°C. Потому как производители изначально гарантируют нормальную работу только в теплых условиях, в промежутке 0-35 °C.

Что делать, если телефон отключается на холоде?

Стараться не доставать телефон и при этом долго им не пользоваться. Пусть смартфон, пока вы неизбежно превращаетесь в снежного человека и покрываетесь слоем льда, побудет все же в чехле или в теплом дальнем кармане. А лучше в двух защитах сразу. Если у вас нет специального чехла или вы не любите лишние нагромождения, заверните телефон хотя бы в какой-нибудь платок/перчатку/варешку. И спрячьте в сумку или рюкзак. Главное — защитить аккумулятор от охлаждения, тогда проблем (по крайней мере, с отключением) быть не должно.

В период диких холодов можете попробовать кнопочный телефон. Не обязательно им пользоваться – он может быть просто гарантом возможности сделать срочный звонок. Кнопочные телефоны вполне себе хорошо выдерживают низкие температуры, в частности благодаря обычной клавиатуре.

А если телефон нужен срочно?

В случаях, когда все-таки необходимо достать его и поговорить несколько минут или ответить на смс, а телефон отключается на холоде, – не переживайте. В течение 7-10 минут с вашим смартфоном не должно ничего произойти. За такое короткое время аккумулятор не успеет охладиться, и, соответственно, меньшая вероятность, что телефон выключится.

Однако если после разговора вы положите смартфон просто в сумку или внешний карман без особого утепления, то, скорее всего, вы потеряете связь. Поэтому обязательно защищайте батарею от длительного холода всеми возможными способами. Это в ваших же интересах.

А также для владельцев Apple iPhonе есть особый совет. Итак, перед выходом из дома запустите на своём гаджете приложение, которое требует максимальной работы процессора. Так телефон быстрее нагреется и сможет «оставаться в живых» еще некоторое время даже при большом минусе.

Как спасти смартфон?

Когда телефон отключается на холоде, а не по другим причинам, не старайтесь «вернуть его к жизни» в ту же минуту. Нужно немного о нем позаботиться. Растереть теплыми руками заднюю поверхность телефона и положить в теплое место (выше мы называли возможные укрытия. Держите его защищенным, пока сами не окажитесь в теплом месте (дом/магазин/бар/галерея/метро). Потом через какое-то время (30-40 минут) можно попробовать включить телефон. Скорее всего, какой-то процент заряда уже появится в устройстве. А вы сможете пользоваться им в течение еще некоторого времени.

Если телефон не начнет работу, вариант один – поставить на подзарядку. Смартфон гарантированно включится через несколько минут и никаких проблем в работе не возникнет. Отключение — это всего лишь побочный эффект холода

Источник: https://from-ua.com