Все рубрики раздела
- Тарифы на мобильную связь поднимутся? Чего ожидать украинцам11:45
- Вот в каком положении нельзя пользоваться гаджетами08:03
- Apple раскрыли характеристики складного iPad16:58
- Как спасти свой смартфон после "купания": три важных шага07:46
- Vodafone повышает стоимость услуг в старых тарифах: когда и на сколько22:38
- Мобильные операторы Украины собираются изменить условия тарификации11:30
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов09:16
- В Украине появилось мобильное приложение для экстренного вызова помощи11:55
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали08:11
- Instagram заблокирует ряд популярных хэштегов16:15
Вот в каком положении нельзя пользоваться гаджетами
Современный прогресс входит в жизнь обычного человека стремительно и решительно. Новые технологии поступают в использование людей настолько быстро, что узнать все тонкости и особенности той или иной новинки люди просто не успевают. Такая же ситуация сложилась со смартфонами и их влиянием на зрение человека. Врачами из Британии были описаны случаи нового осложнения на зрении, которое они назвали «смартфонная слепота», сообщает портал Сенсационные Новости со ссылкой на ВладТайм.
Случаи отклонения были описаны в медицинском журнале The New England Journal of Medicine. Первой пациентке было 22 года, когда она обратилась к офтальмологу с жалобами на вечернюю потерю зрения на одном глазу. Девушка сообщила, что приступы случаются у нее на протяжении года. В ночное время суток правый глаз видит лишь размытые очертания объектов, но утром зрение восстанавливается. Врачи осмотрели пациентку, но проблем с глазом у неё не было: тромбы отсутствовали, сосуды в норме, другие показатели тоже свидетельствовали об абсолютном здоровье глаз.
Врачи описывают еще один схожий случай, но на этот раз зрение у пациентки пропадало уже утром, восстанавливаясь спустя 15-20 минут после пробуждения. В случае данной пациентки врачи также не смоги обнаружить никаких отклонений по здоровью глаза.
Разгадка была найдена врачами после сравнения образа жизни данных пациенток. Оказалось, что обе они регулярно смотрели в телефон, лежа на одном боку, закрывая при этом один глаз подушкой. Разница заключалась в том, что первая пациента делала это перед сном, а вторая — утром. Врачи объясняют, что, находясь в таком положении, женщины, сами того не подозревая, смотрели в экран только одним глазом. Результатом этого становилось то, что глаз, не прикрытый подушкой, привыкал к яркому свету, а другой привыкал к темноте.
Когда пациентки выключали смартфон, привыкший к свету глаз одной из пациенток не мог видеть в темноте, а у другой пациентки, соответственно, зрение терялось при ярком свете. Врачи сравнивают это с тем, как человек адаптируется к темноте в помещении при входе в него из яркой улицы. У обеих пациенток недуг перерос в состояние, при котором потеря зрения происходила уже ежедневно и без использования смартфона. По словам врачей, у глаза выработалась особая, неправильная модель поведения.
По мнению специалистов, такая пагубная регулярная привычка приводит к тому, что телефоны вызывают систематическую и хроническую временную слепоту в определенный период времени. Стоит отметить, что таких случаев становится всё больше из-за роста яркости смартфонов и их популяризации. Излечить недуг, по мнению врачей, можно, если избавиться от вредной привычки. Зрение адаптируется к нормальной работе спустя несколько месяцев или полгода.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, мобильный телефон, гаджет, вред
- В Донецке бюджет вырос, а смертность уменьшилась
- Які проблеми з обличчям викликає ваш телефон
- Пользователям - польза, бизнесменам - вред: Европа переходит на единую "зарядку" для мобильных телефонов
- Медики бьют тревогу: современные гаджеты пагубно влияют на зрение, многим людям грозит слепота
- Опасная привычка: как телефон способен погубить наше здоровье
- Мобильники и планшеты вызывают нарушения сна
- Эстония не признает российские паспорта, выданные жителям Донбасса22:40
- Возле КПП Станица Луганская обнаружен новый блокпост НВФ ОРЛО21:14
- Завтра не будет воды в ряде населенных пунктов Донетчины по обе стороны линии разграничения19:30
- Главари ОРДО прогнозируют «незначительный» рост тарифов на услуги ЖКХ18:45
- Готовьте «план Б»: политолог спрогнозировал действия Кремля в Украине17:30
- КПВВ «Станица-Луганская» меняет график работы: важная информация13:48
- Донбасс "взрывается" залпами минометов: боевики напали на позиции ВСУ, сорвав перемирие 11:30
- В Горловке ураганом повреждены подстанции, дома, газопроводы и травмирован человек10:45
- «Не решить законами»: Разумков сообщил, как власти планируют вернуть Крым и Донбасс09:33
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры 07:48
- Эстония не признает российские паспорта, выданные жителям Донбасса22:40
- В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов22:15
- Команда Зеленского готовит новацию, которая облегчит жизнь украинцам: этого ждали все21:32
- Возле КПП Станица Луганская обнаружен новый блокпост НВФ ОРЛО21:14
- Украинцев ждет голодная зима: что говорят фермеры20:46
- Зеленский назначил Сырского на новую должность20:20
- Через несколько лет Украину может покинуть половина жителей20:00
- Беларусь бросила Россию и выбрала ЕС - детали нового договора 19:48
- Завтра не будет воды в ряде населенных пунктов Донетчины по обе стороны линии разграничения19:30
- «Около 11 тыс. человек эвакуируют. Солдаты в бомбоубежище»: в сети появилась новая информация о взрывах в РФ19:15
- В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов22:15
- Названы сладости, которые можно употреблять при похудении17:13
- В Министерстве здравоохранения рассказали, какие прививки необходимы для школы13:03
- Врачи назвали простые правила безопасного прослушивания музыки в наушниках08:45
- Вот в каком положении нельзя пользоваться гаджетами08:03
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар21:52
- Какая поза во время сна самая опасная: ответ знают медики22:10
- Названы болезни, при которых нельзя купаться в водоемах21:20
- Названы самые опасные для здоровья морепродукты20:00
- Названы группы препаратов, бесполезные при простуде17:15
- Боевики "ДНР" не могут прийти в себя от "подарка" ВСУ: предатели Украины готовятся к худшему
- В Кирилловке на пляже расстреляли человека: преступники забаррикадировались, много раненых
- Гороскоп на 4 августа: Львы могут наломать дров, а Козерогам нужно побездельничать
- Эти знаки Зодиака август поставит перед сложным выбором
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар
- Июнь покажется карамелькой: когда в Украину вернется адская жара
- Скорые свозят раненых: на украинском курорте произошла трагедия
- Покушение на Зеленского: известны первые подробности, приняты беспрецедентные меры
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры
- "Без слез невозможно смотреть": Зеленский поразил украинцев новым видео