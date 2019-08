Вот в каком положении нельзя пользоваться гаджетами

05.08.2019 08:03

Современный прогресс входит в жизнь обычного человека стремительно и решительно. Новые технологии поступают в использование людей настолько быстро, что узнать все тонкости и особенности той или иной новинки люди просто не успевают. Такая же ситуация сложилась со смартфонами и их влиянием на зрение человека. Врачами из Британии были описаны случаи нового осложнения на зрении, которое они назвали «смартфонная слепота», сообщает портал Сенсационные Новости со ссылкой на ВладТайм.

Случаи отклонения были описаны в медицинском журнале The New England Journal of Medicine. Первой пациентке было 22 года, когда она обратилась к офтальмологу с жалобами на вечернюю потерю зрения на одном глазу. Девушка сообщила, что приступы случаются у нее на протяжении года. В ночное время суток правый глаз видит лишь размытые очертания объектов, но утром зрение восстанавливается. Врачи осмотрели пациентку, но проблем с глазом у неё не было: тромбы отсутствовали, сосуды в норме, другие показатели тоже свидетельствовали об абсолютном здоровье глаз.

Врачи описывают еще один схожий случай, но на этот раз зрение у пациентки пропадало уже утром, восстанавливаясь спустя 15-20 минут после пробуждения. В случае данной пациентки врачи также не смоги обнаружить никаких отклонений по здоровью глаза.

Разгадка была найдена врачами после сравнения образа жизни данных пациенток. Оказалось, что обе они регулярно смотрели в телефон, лежа на одном боку, закрывая при этом один глаз подушкой. Разница заключалась в том, что первая пациента делала это перед сном, а вторая — утром. Врачи объясняют, что, находясь в таком положении, женщины, сами того не подозревая, смотрели в экран только одним глазом. Результатом этого становилось то, что глаз, не прикрытый подушкой, привыкал к яркому свету, а другой привыкал к темноте.

Когда пациентки выключали смартфон, привыкший к свету глаз одной из пациенток не мог видеть в темноте, а у другой пациентки, соответственно, зрение терялось при ярком свете. Врачи сравнивают это с тем, как человек адаптируется к темноте в помещении при входе в него из яркой улицы. У обеих пациенток недуг перерос в состояние, при котором потеря зрения происходила уже ежедневно и без использования смартфона. По словам врачей, у глаза выработалась особая, неправильная модель поведения.

По мнению специалистов, такая пагубная регулярная привычка приводит к тому, что телефоны вызывают систематическую и хроническую временную слепоту в определенный период времени. Стоит отметить, что таких случаев становится всё больше из-за роста яркости смартфонов и их популяризации. Излечить недуг, по мнению врачей, можно, если избавиться от вредной привычки. Зрение адаптируется к нормальной работе спустя несколько месяцев или полгода.

Источник: https://from-ua.com

