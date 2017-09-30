Все рубрики раздела
- Почему опасно ставить заряжать смартфон на ночь07:30
- Почему не стоит выкладывать фотографии билетов и ключей в социальные сети19:07
- Что делать, если украли банковскую карту и как вернуть украденные мошенниками деньги13:24
- Ночной кошмар. Как робот-оборотень отгоняет диких зверей с полей в Японии15:51
- Кто стоит за прослушкой телефонных разговоров украинцев и можно ли от этого защититься20:30
- Як захистити машину від угону: 5 простих порад16:57
- Махінації з кредитками - як не потрапити в пастку14:50
- IT-безопасность: как узнать, кто отслеживает ваш телефон?07:25
- Появился новый шахтный самоспасатель15:57
- Россия крадёт у Украины международный оборонный контракт 17:31
Почему опасно ставить заряжать смартфон на ночь
Учёные предупреждают об опасности оставления смартфона на ночь возле себя. Выяснилось, что более 70% людей ставят на зарядку девайс, который всю ночь лежит около головы владельца.
Сотрудники американского сообщества по исследованию излучений заявляют, что из-за смартфонов в дальнейшем каждый пятый человек может болеть раком. Дело в том, что во время зарядки аккумулятор девайса является особенно опасным для человеческого организма. Литий-полимерные и литий-ионные излучают вредоносные вещества. Кроме того, во время сна у каждого человека значительно падает защитная система организма.
Он становится более чувствительным, и такое излучение может приводить к раздражению кожи, головной боли, а в самых плохих вариантах и к раку кожи. Согласно статистике американского сообщества по исследованию излучений, около 30% заболеваний напрямую связаны с получением излучения от девайсов. Смартфонами люди пользуются практически каждый день, и поэтому контакт ночью во время зарядки становится более опасным.
Источник: Новости Ю
Теги: Донбасс, рак, ученые, смартфон, излучение, ночь
- Названы самые опасные мобильные телефоны
- Разговоры по мобильному телефону могут спровоцировать рак щитовидки
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье
- Ученые указали на новые опасности от смартфонов для здоровья
- Вчені назвали основні ознаки раку
- Хлебная корка защищает от рака
- В АВДЕЕВКЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОПАДАНИЯ СНАРЯДА СГОРЕЛ ДОМ20:48
- Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ОРДО19:45
- Боевик из батальона "Призрак" получил 10 лет тюрьмы19:23
- «Мариуполь» проиграл заключительный матч 1 круга Премьер-Лиги17:56
- В «ЛНР» шахтеров и металлургов набирают в «элитные» саперы16:49
- Полицейский пес Туман из Мариуполя стал чемпионом16:08
- Половину похищенных на оккупированном Донбассе людей убили, - правозащитники15:48
- В оккупированной Макеевке семейная пара жестоко избила оставленного ей на попечение 6-летнего ребенка15:25
- Як переселенець з Донецька став місцевим куркулем15:06
- «Подвиги» военного преступника генерала РФ Асапова на Донбассе14:07
- 9-летняя Ксения Шевченко завоевала титул "Мини-мисс Европа" на конкурсе в Греции08:06
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре07:49
- Медики назвали главную причину смертности украинцев07:33
- Модель plus size удивляет Сеть своей нестандартной фигурой22:39
- Чем так полезна вода с замороженным лимоном натощак22:24
- Зима близко: 1 октября украинская полиция проверит знания правил дорожного движения22:06
- Звезда фильма "Такси" попал в базу Миротворца21:47
- Откуда деньги: банки заинтересовались доходами украинцев21:25
- Девять украинских батальонов уже совместимы с войсками стран НАТО, – Генштаб21:05
- В АВДЕЕВКЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОПАДАНИЯ СНАРЯДА СГОРЕЛ ДОМ20:48
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре07:49
- Медики назвали главную причину смертности украинцев07:33
- Чем так полезна вода с замороженным лимоном натощак22:24
- Медреформа: за 85% звернень в медзаклади платити не треба18:04
- Як переселенець з Донецька став місцевим куркулем15:06
- Врачи посоветовали простой способ, как сохранить здоровье14:43
- Жизнь по рейтингам: 10 стран, которые вы не ожидали увидеть выше Украины14:22
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками13:25
- В Украине идет "чистка" нотариусов: вырастут ли цены и чего ждать12:45
- Названы продукты, повышающие интеллект12:09
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"
- К оккупированному Донбассу приближается огромная колонна грузовиков
- "Это памятник героям ополчения или Плотницкому?" - соцсети пришли в "восторг" из-за появления в оккупированном Луганске "монументов" свинье и быку
- Ученые сделали неожиданное заявление об аквариумных рыбках
- Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске