Все рубрики раздела
- Приближающаяся к Земле комета может уничтожить все живое вокруг уже в 2022 году: именно эта комета 109 лет назад привела к страшной катастрофе 08:30
- В космосе построят гостиницу с видом на Землю (видео)08:24
- К Земле на скорости 85 тысяч км/ч приближается астероид-гигант13:07
- Вчені: на Землю мчить величезна зірка смерті17:50
- Видно из космоса: ученые вырастили впечатляющего Шевченко15:30
- До Землі несеться гігантський астероїд09:01
- В Британии построят первый в мире коммерческий центр подготовки астронавтов11:10
- Япония отправит астронавта на Луну21:33
- Илон Маск рассказал, сколько будет стоить путевка на Марс22:15
- Астроном: Внеземную жизнь найдут в ближайшие десятилетия13:28
Приближающаяся к Земле комета может уничтожить все живое вокруг уже в 2022 году: именно эта комета 109 лет назад привела к страшной катастрофе
Именно от этой кометы 109 лет назад откололся Тунгуский метеорит, по предварительным подсчетам ученых, комета на небезопасное для Земли расстояние приблизится уже через пять лет. Если это все-таки станет реальностью, то в 2022 году жизнь на Земле будет уничтожена в случае попадания кометы в Землю, сообщает "Диалог.UA".
Отмечается, что Тунгуский метеорит от Энке откололся в 1908 году, упав в районе реки Подкаменная Тунгуска в России. На тот момент мощность столкновения с Землей сравнивали с ударом термоядерной бомбы. Взрывная волна несколько раз обогнула Землю. Ранее сообщалось о том, что ученые ожидают пролета мимо Земли маленького астероида 2012 ТС4, которое может произойти 12 октября текущего года.
Астероид будет на дистанции около 6 тыс. км от поверхности планеты. Также были показаны уникальные кадры зарождения Вселенной после Большого взрыва.
Теги: Донбасс, Земля, комета, Тунгусский метеорит
- Доставайте бинокли: к Земле приближается зеленая комета
- Сегодня в ночном небе земляне увидят грандиозное метеоритное шоу
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- Ученые показали комету, приближающуюся к Земле (ВИДЕО)
- Империи Ахметова нанесен удар из Кипра
- Двухвостая комета подошла к Земле вплотную
- В районі Слов’янська сапери знешкодили близько 600 вибухонебезпечних предметів11:50
- З’явилися подробиці вбивства українського школяра терористами “ДНР”21:35
- В Курахово состоялось заседание коллегии Главного управления пенсионного фонда в Донецкой области20:30
- Три года назад бойцы АТО выбили из Авдеевки "защитников русскоговорящих"19:10
- На стене обстрелянной школы в Мариуполе появился мурал 17:15
- В Покровске всплыла еще одна история с автомобилем, «отжатым» полицейскими16:50
- В Мариуполе из-за депутата от Оппозиционного блока обесточен пр. Лунина14:54
- Вокруг Мариуполя дополнительно создали 5 мобильных блокпостов14:10
- Страшна провокація: стало відомо про новий підступний план "Л/ДНР" проти України13:51
- Павел Жебривский занял 5 место в рейтинге украинских губернаторов13:12
- Что нужно знать о туристических агентствах и как не попасть на мошенников15:33
- Украинцы активно продают доллары: почему так случилось и что дальше15:13
- Жизнь после Apple: бывшие сотрудники компании, прославившиеся после увольнения14:51
- «Укрзализныця»: В августе будут курсировать 34 летних поезда14:34
- Украинцы делятся не на русско- и украиноязычных, а на богатых и бедных14:15
- В Швейцарии открыли самый длинный подвесной пешеходный мост13:50
- "Россиян нужно воспитывать иначе": украинский продюсер взбесил адептов Путина 13:32
- Придумали плитку, поглощающую солнечную энергию13:10
- Пользователи соцсетей сравнили стоимость отдыха в Крыму и Европе 12:50
- В Стамбуле женщины вышли на марш против ограничений в ношении одежды12:31
- Что нужно знать о туристических агентствах и как не попасть на мошенников15:33
- Украинцы активно продают доллары: почему так случилось и что дальше15:13
- "Будут просто бить друг другу морды". Как закон о домовых счетчиках рассорит жильцов многоэтажек21:10
- Сколько нужно пить воды при повышенном давлении18:31
- В Покровске всплыла еще одна история с автомобилем, «отжатым» полицейскими16:50
- Катастрофа с Днепром: что убивает главную реку Украины16:11
- Как обмануть грозу? 15:30
- У Латвії за підтримку "ДНР" загрожуватиме тюрма08:30
- Йога-это философия. Если вы ей доверитесь, она многому научит21:01
- В июле безопасных арбузов не бывает — мнение врача07:38
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов
- Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной
- Ловушка от Захарченко: "ДНР" берет в плен тысячи человек
- Опасность грозит всем украинцам: Анастасия Приходько рассказала шокирующие подробности своего волонтерства
- “Россия заплатит за Крым и Донбасс! Это может тянуться 5-10 лет. Мы будем беднеть, ничего хорошего”, - член совета при Путине Шаблинский заставил пропагандистов заикаться. ВИДЕО
- Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери
- Соцсети: Возле комендатуры террористов в оккупированном Луганске произошла перестрелка
- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»
- "Никакой украинофобии здесь нет": Киевлянка разозлила соцсеть "правдой" о России