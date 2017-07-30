Приближающаяся к Земле комета может уничтожить все живое вокруг уже в 2022 году: именно эта комета 109 лет назад привела к страшной катастрофе

30.07.2017 08:30

Именно от этой кометы 109 лет назад откололся Тунгуский метеорит, по предварительным подсчетам ученых, комета на небезопасное для Земли расстояние приблизится уже через пять лет. Если это все-таки станет реальностью, то в 2022 году жизнь на Земле будет уничтожена в случае попадания кометы в Землю, сообщает "Диалог.UA".

Отмечается, что Тунгуский метеорит от Энке откололся в 1908 году, упав в районе реки Подкаменная Тунгуска в России. На тот момент мощность столкновения с Землей сравнивали с ударом термоядерной бомбы. Взрывная волна несколько раз обогнула Землю. Ранее сообщалось о том, что ученые ожидают пролета мимо Земли маленького астероида 2012 ТС4, которое может произойти 12 октября текущего года.

Астероид будет на дистанции около 6 тыс. км от поверхности планеты. Также были показаны уникальные кадры зарождения Вселенной после Большого взрыва.