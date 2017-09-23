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На Місяці вирішили збудувати «Місячне село»
Проект націлений на організацію повноцінної колонії на Місяці, тобто мова йде не про будівництво невеликих лабораторій, а повноцінного селища, в якому дослідники будуть жити тривалий час, не розлучаючись зі своїми сім’ями. За словами Бернарда Фоїнга, який курує проект Moon Village, людство може створити колонію в кілька десятків на поверхні найбільшого природного супутника нашої планети вже до 2040-х років.
Для підтримки процвітаючого суспільства протягом тривалого часу проект Moon Village потребують використання місцевих матеріалів для підтримки життя і будівництва структур. Це вимагає пошуку шляхів вирощування рослин і розробку масштабних технологій 3D-друку на основі реголіту Місяця і місцевої руди, а також пошук вилучення води. У зв'язку з тим, що МКС буде виведена з експлуатації до 2024 року, космічним агентствам усього світу необхідно буде шукати місце для проведення досліджень в іншому місці, і поверхня Місяця для цього цілком підходить.
Генеральний директор ESA Ян Вернер охарактеризував схему Moon Village як ключову частину розвитку космонавтики найближчого майбутнього. Також він зазначив, що дотримуючись традицій міжнародного співробітництва на МКС, Moon Village буде спільним проектом різних країн.
«Наш проет відкритий для всіх зацікавлених сторін і народів», – пояснив Вернер.
Варто відзначити, що люди не були на Місяці з 13 грудня 1972 року, коли там побував американський астронавт Джин Чернай. Сорок років – це довгий термін, і треба усвідомлювати, що у Європейського космічного агентства поки немає ніякого базису для такого амбітного проекту, крім гучної заяви і декількох креслень.
Источник: vgolos.com.ua
Теги: Донбасс, строительство, проект, село
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