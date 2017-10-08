Главная / Новости / Наука и технологии / Космос / Украинцы смогут увидеть в вечернем небе удивительное явление
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Украинцы смогут увидеть в вечернем небе удивительное явление16:22
- Космос покорят три украинские ракеты21:45
- Астроном предсказал, что вскоре люди обнаружат инопланетян20:30
- На Луне хотят построить деревню08:55
- Ученые поймали загадочный сигнал из космоса19:45
- На Місяці вирішили збудувати «Місячне село»20:28
- ЗМІ: Кінець світу може настати 23 вересня20:50
- Украинские ученые сделали грандиозное открытие14:38
- У ЗЕМЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ ДВА СПУТНИКА20:15
- На дне озера Марса уфологи обнаружили осколки НЛО08:49
Украинцы смогут увидеть в вечернем небе удивительное явление
08.10.2017 16:22
Сегодня вечером, 8 октября, украинцы смогут полюбоваться особым метеоритным дождем - драконидами.
Об этом сообщает Sciencealert.
Наблюдать за октябрьским звездным дождем лучше всего будет из северного полушария планеты. Поэтому украинцы смогут также понаблюдать за удивительным явлением.
Лучше всего метеоритный дождь будет видно после заката и до полуночи. Отметим, дракониды, или октябрьский звездный дождь – это метеорный поток, связанный с кометой Джакобини– Циннера. Его видно в небе в начале октября, а максимальное количество метеоров падает в течение 8-10 октября.
Теги: Донбасс, украинцы, планета, небо
Читайте также:
- Субсидия в Украине: граждане просят отменить важную норму
- Инопланетяне посоветовали вернуть Ющенко. Странная новость (ВИДЕО)
- Как украинцы «купили» Трампа
- ТОП-10 самых влиятельных украинцев
- Украинцы призвали Президента отменить новогоднее поздравление
- Первое заявление Аграмунт об отставке: украинцы возглавили кампанию против меня
- В МАРИУПОЛЕ ОСМД ЗАКАЗАЛО ОФОРМЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖНИЦЕ21:39
- Полиция Донетчины за неделю задержала 35 террористов и их пособников21:06
- Закон по Донбассу: кто будет руководить войсками19:52
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов 15:34
- ММК ИМЕНИ ИЛЬИЧА ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛПЦ «1700»14:08
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе19:36
- В Мариуполе столкнулись два авто18:03
- Журналисты попали под обстрел под Красногоровкой17:44
- В Селидово наркотические булочки не попали к адресату15:20
- На Донетчине из-под завалов спасли троих горняков14:41
- Законы Порошенко по Донбассу: несколько причин, по которым дрались в Раде22:30
- Что нужно сделать, чтобы восстановить микрофлору кишечника22:13
- Столичные власти хотят снести рынок «Троещина»21:55
- В МАРИУПОЛЕ ОСМД ЗАКАЗАЛО ОФОРМЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖНИЦЕ21:39
- В базу "Миротворца" попал финалист украинского шоу "Голос.Дети" 21:25
- Полиция Донетчины за неделю задержала 35 террористов и их пособников21:06
- УЧЕНЫЕ УЗНАЛИ ВОЗМОЖНУЮ РОДИНУ "ЛЕДЯНОГО ЧЕЛОВЕКА"20:48
- Вся правда о крепатуре - «боли в мышцах после тренировки»20:22
- Такі поцілунки визнали шкідливішими за сигарети20:05
- Закон по Донбассу: кто будет руководить войсками19:52
- Законы Порошенко по Донбассу: несколько причин, по которым дрались в Раде22:30
- Что нужно сделать, чтобы восстановить микрофлору кишечника22:13
- Вся правда о крепатуре - «боли в мышцах после тренировки»20:22
- Такі поцілунки визнали шкідливішими за сигарети20:05
- Составлен список самых бесполезных медицинских процедур16:07
- Нужно говорить с жителями Донбасса, по возможности - и с Захарченко14:31
- Кремль устроил ритуальные танцы, а на Донбассе возможно неудобное решение - известный политтехнолог13:40
- Ранее неизвестные "законы" долголетия индийских йогов13:03
- Путіну – 65. Якими були Сталін, Хрущов та Брежнєв у цьому віці10:42
- 5 помилок при нанесенні туші на вії, яких не варто допускатися10:23
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков
- 5 смертельных ошибок при замене масла в двигателе
- Визит саудовского монарха в РФ: что это означает для Украины
- Как часто можно есть яйца на самом деле
- Силовой сценарий на Донбассе: Генштаб озвучил страшный прогноз
- Трагедия в «Виктории»: как и почему пытаются посадить 23-летнюю сироту
- Нужно говорить с жителями Донбасса, по возможности - и с Захарченко