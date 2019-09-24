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Архив - Космос

Ученым из России удалось создать первый в мире лазер для защиты планеты от астероидов

24.09.2019 14:20
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Ученым из России удалось создать первый в мире лазер для защиты планеты от астероидов

Российские учёные при поддержке специалистов из США смогли создать уникальный лазер, который поможет защитить Землю от падения астероидов. Как информирует replyua.net со ссылкой на издание «Известия», лазерная установка стала совместной разработкой ученых Самарского национального исследовательского университета имени Королева, филиала Физического института имени Лебедева РАН и Университета Эмори (США).

Отмечается, что накачка может осуществляться с помощью излучения уникальных диодных лазеров, а в разрядной камере установки будут использованы атомы инертных газов. Кроме того, при давлении на уровне атмосферного эти газы будут приводиться в возбуждение с помощью электрических зарядов, благодаря чему удастся сформировать мощный лучевой поток. Как рассказали учёные, такие установки могут применяться для создания масштабной системы защиты от астероидов на орбите Земли. Кроме того, такой лазер можно использовать и в промышленности, чтобы создавать самые мощные источники излучения. 



Теги: Россия, Донбасс, лазер, астероид
 
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