Реінкарнація душі: 6 ознак минулого життя

02.06.2017 07:55

Реінкарнація душі – це дуже спірний процес, про який вчені всього світу тлумачать не один десяток років.

Тим не менш, існують ознаки, за якими можна зрозуміти, чи жили ви раніше, пише zaknews.in.ua.

Про те, що реінкарнація душі існують можуть свідчити безліч знімків, на яких зображені люди з минулого і сучасні , схожих один на одного, як дві краплі води. Пропонуємо вам самостійно зрозуміти, чи було у вас життя в минулому.

Деякі представники східної філософії розповсюдили по світу теорію реінкарнації. Якщо говорити дуже просто, то це віра в переселення душ. Багатьох людей приваблює, оскільки їм приємно думати, що вони можуть з квітки стати людиною, потім, скажімо, якою-небудь твариною. Адепти філософії реінкарнації виділяють шість ознак, за якими нібито можна розпізнати, що в душі було минуле.

1. Людина бачить сни, що повторюються

Одній жінці постійно снився один і той же страшний сон: вона маленька дитина, дівчинка, і біжить по довгому темному коридору в одязі епохи Великої депресії. Її переслідує невідомий чоловік з сокирою. Коли він хапає її, вона прокидається. Якщо вам сниться, що ви — якийсь інший чоловік, живете в якомусь іншому часі, і цей сон повторюється, то, на думку східних мудреців, у вас було минуле життя.

2. Сильне шосте почуття

Інтуїція є у кожної людини, але, як правило, в молодості вона досить поверхнева, а от з віком і досвідом стає все сильніше й чіткіше. Східні вчення наполягають: сильна природжена інтуїція — ознака перерожденної душі.

3. Пам'ять про те, чого не сталося

Іноді людина може в деталях пам'ятати ситуації, які апріорі не могли з ним статися. Наприклад, пам'ять про власну старість юної людини. Втім, ця ознака зустрічається досить рідко.

4. Моменти передбачення

Індуїсти вважають, що іноді людям може відкриватися майбутнє через думки, почуття, зір. Юнг це відносив до колективного несвідомого. Механізм цього невідомий, але східні філософи вважають, що у люде, які пройшли реінкарнацію це можливо.

5. Відчувати себе старше

Цей феномен може зустрічатися, коли людині здається, що його душа живе довше, ніж він сам. Якщо ви мудрі не по роках або відчуваєте себе більш зріло, ніж повинні, не виключено, що у вас за спиною є минуле, а зараз — одне з «справжніх».

6. Людині шалено подобаються певні епохи або культури

Ну, наприклад, хто народився в 1988 році, а його до мурашок притягують ревучі 20-о. Або чистокровний німець раптом відчуває себе як вдома, потрапивши, скажімо, в Сан-Франциско. Якщо вірити індуїстської теорії, це не просто так, і ці люди вже були там, жили в цьому місці або часу. Але в минулому житті.

Источник: http://from-ua.com