Пассажиры американского авиалайнера сняли потрясающее видео: сразу три инопланетных корабля с пульсирующим светом пролетели мимо их иллюминаторов. ВИДЕО

05.07.2017 17:59

Удивительную картину наблюдали пассажиры американской авиакомпании Southwest Airline. Во время полета они смогли запечатлеть в небе три странных корабля представителей внеземных цивилизаций: летающие тарелки стройным рядом двигались в одном направлении. Сенсационные кадры появились в Сети, это произошло по пути следования лайнера из Альбукерке в Бербанк, сообщает "Диалог.UA".

НЛО представляли собой тарелки, по форме напоминающие воздушные шары. На кадрах можно увидеть, что съемка происходила в еще светлое врем суток, но шары все равно излучали пульсирующий яркий свет и были друг от друга на небольшом расстоянии. Пассажиры, пролетавшие мимо этого уникального явления, предположили, что НЛО находились на границе Нью-Мексико и Аризоны.