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На какие способности указывают пальцы рук
Насколько верна хиромантия?
Исследователи из Кембриджского университета пришли к выводу, что длина пальцев указывает на успехи на коммерческом поприще: те биржевые маклеры, безымянный палец которых был длинным, выручали в шесть раз больше денег, чем маклеры с более коротким безымянным пальцем.
Скептики не оставили без внимания выводы кембриджских ученых, но исследователи из других стран подтвердили их результаты. Считается, что соотношение между длинами указательного и безымянного пальца зависит от количества мужского гормона тестостерона, получаемого еще в материнском чреве. В среднем у мужчин длиннее безымянный палец, а у женщин – указательный. Профессор Джон Маннинг (John Manning) назвал соотношение между этими пальцами показателем количества полученного в прошлом тестостерона и будущего потенциала.
Безымянный палец длиннее указательного
Чаще всего такое соотношение встречается у мужчин. Люди с длинным безымянным пальцем могут похвастаться успехами в спорте, особенно в беге и футболе.
Исследователи из университета Бата отметили, что дети с более длинными безымянными пальцами показывали способности к наукам, связанным с цифрами – математике, физике, любовь к которым традиционно приписывается мужской половине человечества. Другое исследование выявило связь между количеством тестостерона, полученного в материнской утробе, и аутизмом, которое в четыре раза чаще наблюдается у мальчиков.
Указательный палец длиннее безымянного
Такое соотношение чаще встречается у женщин и указывает на способности к учебе. У людей с более длинным указательным пальцем лучше развиты речевые навыки и уровень грамотности у них выше.
При исследовании сексуальных меньшинств ученые отметили, что у лесбиянок чаще был длиннее безымянный палец, что говорит о получении большего количества тестостерона в утробе матери, и с точностью до наоборот было у мужчин-гомосексуалистов, у которых длиннее был указательный палец.
Однако и тут не обошлось без скептицизма: параллельные исследования показали, что в 70 процентов такое соотношение длины пальцев наследуется от родителей.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, хиромант, рука
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