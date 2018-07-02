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Архив - Необъяснимые явления

30 признаков, что ваше истинное предназначение - быть целителем для других

02.07.2018 09:30
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30 признаков, что ваше истинное предназначение - быть целителем для других

У всех нас есть способность исцелять других. Но не все знают об этом, пишет lifter со ссылкой на Daily Occupation. Да и общество относится к целителям с предубеждением. Даже если вы и обнаружите у себя какие-либо способности, наверняка не станете следовать своему предназначению.

Как же это - променять серьезную работу в офисе на исцеление душ. Такой отказ может вам дорого стоить. Вселенная не разбрасывается такими подарками.

Вот 30 признаков того, что Вы - духовный целитель:

1 Вы очень чувствительны к энергии.

  1. Вы всегда воспринимаете чувства и болезни окружающих как свои собственные.
  2. Вы обладаете сильной интуицией.
  3. Вас интересует общая картина вещей, а не детали.
  4. Вы прошли через экзистенциальный кризис.
  5. Вы чувствовали себя изгоем большую часть своей жизни.
  6. Ваши мысли отличаются от общепринятых.
  7. Вы быстро теряетесь на публике.
  8. Вы страдали от беспокойства, паники в прошлом.
  9. Вы прирожденный миротворец.
  10. Вы – доверенное лицо, к которому обращаются в тяжелые времена.
  11. У вас есть проблемы с пищеварением, вас мучает боль в пояснице, у вас лишний жир в области живота.
  12. После длительного общения с людьми вы чувствуете себя истощенным и уставшим.
  13. Вас любят дети и животные.
  14. Другие люди склонны «сваливать» на Вас свой эмоциональный багаж.
  15. Вы не делите мир на белое и черное, для вас происходящее вокруг предстает в серых тонах.
  16. Людям с вами комфортно, вы умеете выстраивать доверительные отношения.
  17. Вы верите в судьбу больше, чем в совпадения.
  18. У Вас были в семье целители, медсестры, психологи, массажисты.
  19. У Вас была серьезная травма в жизни, например, потеря семьи, опасная для жизни болезнь, предсмертный опыт, физическое, эмоциональное или сексуальное насилие, психические заболевания.
  20. Вы прошли через духовное пробуждение.
  21. Вы знаете свои темные стороны.
  22. Вы не впадаете в крайности, не привыкли истерить и устраивать скандалы.
  23. Вы страдаете от хронической боли или аутоиммунной болезни.
  24. Вы очень чувствительны к любым погодным изменениям.
  25. Вы умеете располагать к себе людей.
  26. Вы превосходный слушатель.
  27. Вы от природы предрасположены к исцеляющим профессиями - к профессии врача, учителя, медсестры, психолога и т.д.
  28. Вы можете чувствовать свою энергию и изменять ее.
  29. Вы сталкивались со множеством мистических событий в жизни.

А вы замечали у себя эти какие-то из этих признаков? Вам попадались люди с даром исцеления? 

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, исцеление, признак, целитель
 
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