30 признаков, что ваше истинное предназначение - быть целителем для других

02.07.2018 09:30

У всех нас есть способность исцелять других. Но не все знают об этом, пишет lifter со ссылкой на Daily Occupation. Да и общество относится к целителям с предубеждением. Даже если вы и обнаружите у себя какие-либо способности, наверняка не станете следовать своему предназначению.

Как же это - променять серьезную работу в офисе на исцеление душ. Такой отказ может вам дорого стоить. Вселенная не разбрасывается такими подарками.

Вот 30 признаков того, что Вы - духовный целитель:

1 Вы очень чувствительны к энергии.

Вы всегда воспринимаете чувства и болезни окружающих как свои собственные. Вы обладаете сильной интуицией. Вас интересует общая картина вещей, а не детали. Вы прошли через экзистенциальный кризис. Вы чувствовали себя изгоем большую часть своей жизни. Ваши мысли отличаются от общепринятых. Вы быстро теряетесь на публике. Вы страдали от беспокойства, паники в прошлом. Вы прирожденный миротворец. Вы – доверенное лицо, к которому обращаются в тяжелые времена. У вас есть проблемы с пищеварением, вас мучает боль в пояснице, у вас лишний жир в области живота. После длительного общения с людьми вы чувствуете себя истощенным и уставшим. Вас любят дети и животные. Другие люди склонны «сваливать» на Вас свой эмоциональный багаж. Вы не делите мир на белое и черное, для вас происходящее вокруг предстает в серых тонах. Людям с вами комфортно, вы умеете выстраивать доверительные отношения. Вы верите в судьбу больше, чем в совпадения. У Вас были в семье целители, медсестры, психологи, массажисты. У Вас была серьезная травма в жизни, например, потеря семьи, опасная для жизни болезнь, предсмертный опыт, физическое, эмоциональное или сексуальное насилие, психические заболевания. Вы прошли через духовное пробуждение. Вы знаете свои темные стороны. Вы не впадаете в крайности, не привыкли истерить и устраивать скандалы. Вы страдаете от хронической боли или аутоиммунной болезни. Вы очень чувствительны к любым погодным изменениям. Вы умеете располагать к себе людей. Вы превосходный слушатель. Вы от природы предрасположены к исцеляющим профессиями - к профессии врача, учителя, медсестры, психолога и т.д. Вы можете чувствовать свою энергию и изменять ее. Вы сталкивались со множеством мистических событий в жизни.

А вы замечали у себя эти какие-то из этих признаков? Вам попадались люди с даром исцеления?

Источник: https://from-ua.com